Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’den Suriye’ye iki kapı daha... /15 Şubat 2023 13:17

Türkiye’den Suriye’ye iki kapı daha...

Kahramanmaraş depremlerinin ardından, Suriye’ye yardım ulaştırılamaması nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kamuoyuna eleştiriler yöneltilmeye devam ederken, BM ile Şam rejimi, Türkiye’den iki sınır kapısının daha açılmasında anlaştı.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, daha fazla yardım ulaştırılabilmesi amacıyla, Öncüpınar ve Çobaney sınır kapılarının da açılacağını aktardı. Sınır kapıları, üç ay süreyle açık kalacak.

Bu arada Suriye’nin kuzeybatısını ziyaret eden ilk BM heyeti de, dün Türkiye’den bölgeye geçti. Dünya Gıda Programı (WFP) Suriye Direktörü Kenn Crossley, bir çok kurumun dahil olduğu heyetin, isyancıların kontrolündeki Kuzeybatı Suriye’ye geçtiğini belirtirken, bunun bir değerlendirme heyeti olduğunu söyledi.

Suriye’deki sivil toplum ve yardım kuruluşlarıysa, BM’yi, Beşar Esad’a yardım teslimatlarında söz hakkı verilmesine tepki göstererek, bu kararın Suriye liderine “siyasi kazanç” sağladığını savundu. Suriye’de deprem sebebiyle yaklaşık 6 bin kişinin hayatını kaybettiği kaydediliyor.
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