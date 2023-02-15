Türkiye’den Suriye’ye iki kapı daha...

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, daha fazla yardım ulaştırılabilmesi amacıyla, Öncüpınar ve Çobaney sınır kapılarının da açılacağını aktardı. Sınır kapıları, üç ay süreyle açık kalacak.





Bu arada Suriye’nin kuzeybatısını ziyaret eden ilk BM heyeti de, dün Türkiye’den bölgeye geçti. Dünya Gıda Programı (WFP) Suriye Direktörü Kenn Crossley, bir çok kurumun dahil olduğu heyetin, isyancıların kontrolündeki Kuzeybatı Suriye’ye geçtiğini belirtirken, bunun bir değerlendirme heyeti olduğunu söyledi.





Suriye’deki sivil toplum ve yardım kuruluşlarıysa, BM’yi, Beşar Esad’a yardım teslimatlarında söz hakkı verilmesine tepki göstererek, bu kararın Suriye liderine “siyasi kazanç” sağladığını savundu. Suriye’de deprem sebebiyle yaklaşık 6 bin kişinin hayatını kaybettiği kaydediliyor.