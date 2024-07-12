Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye’den Ukrayna’ya ters köşe! /12 Temmuz 2024 14:34

Türkiye’den Ukrayna’ya ters köşe!

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen NATO zirvesinde 24 ülkenin liderleri “Ukrayna Antlaşması”nı imzaladı. Türkiye ise bu anlaşmaya imza koymadı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

NATO zirvesi sırasında “Ukrayna Antlaşması” adı verilen bir belge kabul edildi. Belge toplamda Ukrayna dahil 24 ülkenin cumhurbaşkanı ve başbakanlarının yanı sıra Avrupa Birliği liderleri tarafından imzalandı.

Ukrayna anlaşmasını imzalayan ülkeler arasında Ukrayna'nın yanı sıra NATO üyesi olmayan Japonya da bulunuyor. NATO üyesi oldukları halde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülke anlaşmayı imzalamadı.

Belgeyi imzalayan liderler bir girişim paketi uygulama sözü verdiler. Ülkeler, "gelecekteki bir Rus saldırısı" durumunda üst düzey bir toplantı yapma ve Ukrayna'ya verilecek desteği görüşme konusunda taahhüt verdi.

NATO’ya üye 32 ülke yer alıyor. Bu ülkelerin 9’u bu belgeyi imzalamadı.
Belgeyi imzalamayan NATO ülkeleri arasında Arnavutluk, Bulgaristan, Macaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Slovakya, Türkiye, Hırvatistan ve Karadağ yer aldı.

Yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan ortak deklarasyonda, güvenlik anlaşmaları ve düzenlemelerinde yanı sıra, Ukrayna'nın kapsamlı güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ortak çabaları koordine etmek ve hızlandırmak için 'Ukrayna Anlaşması'nın sonuçlandığı vurgulanıyor.
Avrupa Komisyonu'nun web sitesinde yayınlanan belgede, imzacıların her birinin Ukrayna ile anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

Anlaşmayı imzalayanların üç yükümlülüğü bulunuyor

Birincisi Ukrayna'ya savunma ve güvenlik alanında destek vermek.
İkincisi, savunma ve caydırıcılık yeteneklerini destekleyebilecek bir “geleceğin gücü” oluşturma çabalarını yoğunlaştırmaktır.

Üçüncüsü, "mevcut düşmanlıkların sona ermesinin ardından gelecekte Rusya'nın Ukrayna'ya silahlı saldırısı durumunda, Ukrayna'yı desteklemek için atılacak sonraki adımları belirlemek üzere derhal ve toplu olarak en üst düzeyde toplanmak.

“Gelecekte bir saldırı” olması durumunda Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlanacağı ve Rusya'ya yönelik kısıtlamaların uygulanacağı varsayılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye’den Ukrayna’ya ters köşe! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:22:54