Türkiye’den Ukrayna’ya ters köşe!

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NATO zirvesi sırasında “Ukrayna Antlaşması” adı verilen bir belge kabul edildi. Belge toplamda Ukrayna dahil 24 ülkenin cumhurbaşkanı ve başbakanlarının yanı sıra Avrupa Birliği liderleri tarafından imzalandı.

Ukrayna anlaşmasını imzalayan ülkeler arasında Ukrayna'nın yanı sıra NATO üyesi olmayan Japonya da bulunuyor. NATO üyesi oldukları halde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülke anlaşmayı imzalamadı.Belgeyi imzalayan liderler bir girişim paketi uygulama sözü verdiler. Ülkeler, "gelecekteki bir Rus saldırısı" durumunda üst düzey bir toplantı yapma ve Ukrayna'ya verilecek desteği görüşme konusunda taahhüt verdi.NATO’ya üye 32 ülke yer alıyor. Bu ülkelerin 9’u bu belgeyi imzalamadı.Belgeyi imzalamayan NATO ülkeleri arasında Arnavutluk, Bulgaristan, Macaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Slovakya, Türkiye, Hırvatistan ve Karadağ yer aldı.Yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan ortak deklarasyonda, güvenlik anlaşmaları ve düzenlemelerinde yanı sıra, Ukrayna'nın kapsamlı güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ortak çabaları koordine etmek ve hızlandırmak için 'Ukrayna Anlaşması'nın sonuçlandığı vurgulanıyor.Avrupa Komisyonu'nun web sitesinde yayınlanan belgede, imzacıların her birinin Ukrayna ile anlaşmaya vardığı belirtiliyor.Birincisi Ukrayna'ya savunma ve güvenlik alanında destek vermek.İkincisi, savunma ve caydırıcılık yeteneklerini destekleyebilecek bir “geleceğin gücü” oluşturma çabalarını yoğunlaştırmaktır.Üçüncüsü, "mevcut düşmanlıkların sona ermesinin ardından gelecekte Rusya'nın Ukrayna'ya silahlı saldırısı durumunda, Ukrayna'yı desteklemek için atılacak sonraki adımları belirlemek üzere derhal ve toplu olarak en üst düzeyde toplanmak.“Gelecekte bir saldırı” olması durumunda Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlanacağı ve Rusya'ya yönelik kısıtlamaların uygulanacağı varsayılıyor.