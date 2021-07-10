Türkiye’den yurtdışına seyahat: Nasıl ve nereye?

Covid-19'a karşı alınan önlemler dünya genelinde hareket özgürlüğünü kısıtlarken ülkeler arasındaki seyahat kurallarını da katılaştırdı. Aşılamanın artışıyla katı seyahat kuralları esnetiliyor ancak virüsün yeni varyantları turizm için endişe kaynağı olmayı da sürdürüyor.





Bu çerçevede dünyada pek çok ülke Covid-19 kısıtlamalarının gerek ülke içinde gerekse yurtdışı seyahatlerde daha hızlı aşılabilmesi için çeşitli aşı karneleri ya da sertifikalar uygulamaya koydu.





Avrupa Birliği, sınırları içinde kısıtlamasız seyahatlerin yeniden başlamasını mümkün kılmak için 1 Temmuz'dan itibaren "Dijital Covid Sertifikası" uygulamasını yürürlüğe soktu. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA da havayolları için "Travel Pass" uygulamasını geliştirdi.





Pandemi nedeniyle genel olarak bütün ülkeler giriş çıkışlarda üç kriter ile kısıtlamaları koymakta ya da esnetmekte: Ülkeye turistik seyahat yasağı; PCR testi ve/veya karantina zorunluluğu.





Peki Türkiye için durum ne? İş veya özel amaçla yurtdışına çıkmak isteyen Türkiye vatandaşlarının neler yapması, hangi ülkeler için ne gibi kurallara uyması gerekiyor?



