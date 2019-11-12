Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye destekli ÖSO'nun işlediği olası savaş suçları ABD drone'ları tarafından görüntülendi /12 Kasım 2019 16:25

Türkiye destekli ÖSO'nun işlediği olası savaş suçları ABD drone'ları tarafından görüntülendi

The Wall Street Journal Gazetesi, ABD'ye ait insansız hava araçlarının, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) militanlarının Suriye'de sivilleri taciz ettiğine yönelik görüntüler kaydettiğini yazdı.

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Haberde, "Drone'lardan elde edilen görüntüler, Türkiye'ye yönelik savaş suçu ithamlarını arttırıyor ancak deliller kesin bir kanıt olmayabilir" denildi.

Dion Nissenbaum ve Gordon Lubold imzalı haberde, ABD askeri birliklerinin, geçen ay Türkiye destekli Arap militanların, Kuzey Suriye'de Kürt savaşçılara yönelik saldırıları sırasında sivilleri hedef aldığını gösteren drone kamerası görüntülerini izlediği belirtildi.

Amerikan askerlerinin, saldırıları komutanlara olası savaş suçları olarak rapor ettikleri kaydedildi.

ABD güçleri tarafından elde edilen video görüntülerinde tespit edilen iki olay, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından, savaş suçları iddialarına dair toplanan iç raporunda yer aldı. 
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