Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye destekli Sarrac bırakıyor /17 Eylül 2020 09:44

Türkiye destekli Sarrac bırakıyor

Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Başbakanı Fayiz el-Serrac, ekim ayı sonunda görevini devredeceğini açıkladı.

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Libya devlet televizyonundan canlı yayında halka seslenen Serrac, "Yürütme yetkimi en geç ekim sonunda devretmeyi samimiyetle istediğimi herkese ilan ediyorum" dedi.

Fas'ın Buznika kentinde 6-10 Eylül tarihlerinde düzenlenen ve Libya krizindeki siyasi tarafları bir araya getiren "Libya Diyaloğu" görüşmelerine değinen Serrac, şöyle konuştu:

"Libyalılar arasında Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde istişareler ve görüşmeler yapıldığını görüyoruz. Bunları memnuniyetle karşıladığımızı ve daha geniş bir uzlaşı ve anlaşmaya dönüşmesini ümit ettiğimizi açıklıyorum. Son siyasi görüşmeler, devlet kurumlarının birleştirilmesi ve parlamento ile başkanlık seçimlerinin yapılması için yeni bir sürecin altyapısına hazırlık oldu."

Serrac, görevini bırakmasına ilişkin de şunları kaydetti:

"Yürütme yetkimi en geç ekim sonunda devretmeyi samimiyetle istediğimi herkese ilan ediyorum. Bu sürede diyalog komitesinin faaliyetlerini tamamlamış, yeni bir başkanlık konseyi seçmiş ve görevi devralacak yeni başbakanı görevlendirmiş olacağını umuyorum."

Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı da istifasını duyurmuştu

Libya’da pazar günü de, iç savaşın diğer tarafı olan Halife Hafter’i destekleyen hükümet, Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’e istifasını sunmuştu.

Cenevre’deki görüşmelerde, taraflardan ülkenin batısı ve doğusunda bölünmüş haldeki idari birimleri birleştirmek ve bir seçim takvimi belirlemek için yeni bir başkanlık konseyi yapısı üzerinde uzlaşmaları istenecek.

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