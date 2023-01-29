Türkiye Dışişleri’nden ABD ve Avrupa’ya seyahat uyarısı misillemesi

ABD, Fransa ve Almanya büyükelçilikleri, başta İstanbul olmak üzere Türkiye için yüksek terör riski uyarısı yayınlayarak vatandaşlarına kalabalık yerlerden uzak durma ve dikkatli olma çağrısı yaptı.





Üç ülkenin açıklamasının ardından, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı yayınladı.





“ÜLKEMİZ KARŞITI PROPAGANDA GÖSTERİLERİNDE ARTIŞ MEYDANA GELDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR”





Bakanlıktan, Avrupa ülkeleri için yapılan açıklamada şöyle denildi:





* “Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemlerde, keza terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda gösterilerinde artış meydana geldiği görülmektedir.





* Avrupa'da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin eriştiği tehlikeli boyutları yansıtan bu gelişmeler, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyeyi de açıkça ortaya koymaktadır.





* Bu tarz eylemlerin vuku bulduğu ülkelerde yaşayan veya bu ülkelere seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaşabileceği bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ilgili ülkelerin güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, bulunulan ülkelerdeki Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir.









* Avrupa'da yaşayan veya Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde, aşağıda irtibat bilgisi sunulan Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür. +90 312 292 29 29”





BİR UYARI DA ABD İÇİN





Bakanlığın, ABD için yaptığı seyahat uyarısında ise şu ifadeler yer aldı:





* “Tyre Nichols isimli bir kişinin ABD'nin Tennessee eyaletinin Memphis şehrinde polis şiddetine maruz kaldıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine ABD çapında protestolar gerçekleştirilmektedir.





* Öte yandan, son dönemde ABD genelinde yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte sözlü ve fiziksel saldırılar yaşandığı da müşahede edilmektedir.





* Yaşanan protestolar uyarınca, ABD’de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşısında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ABD güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ABD’deki Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir.





* ABD’de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde, aşağıda irtibat bilgisi sunulan Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür. +90 312 292 29 29”