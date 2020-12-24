Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye , Doğu Akdeniz'de AB ve ABD’ye karşı ‘geri adım' mı attı /24 Aralık 2020 16:36

Türkiye , Doğu Akdeniz'de AB ve ABD’ye karşı ‘geri adım' mı attı

Oruç Reis’in, 15 Haziran’a kadar Antalya Körfezi açıklarında sismik araştırma faaliyeti yapacağının duyurulması, ABD ve Avrupa Birliği’ne karşı ‘geri çekilme’ olarak yorumlandı.

SHABER3.COM



Türkiye’nin bu adımını Sputnik’e değerlendiren emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de aynı görüşte ve “Doğu Akdeniz Konferansı için yapılması da yanlıştır” diyor.

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de değil sadece Ege’de Türkiye’nin muhatabı olması gerektiğinin altını çizen Gürdeniz, Atina’nın ‘sahte tatbikat’ Navtex’leri ile Türkiye’yi kandırdığını da ileri sürüyor. Gürdeniz, Oruç Reis gibi sembolik bir geminin ‘iyi niyet göstergesi olarak altı aylığına Antalya Körfezi’nde görevlendirilmesinin ‘Yunanistan'ı daha şımarık ve küstah bir hale getireceğini’ savunuyor.

‘Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarından vazgeçtiği anlamına gelmez’
Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin ise bu adımın bir ‘iyi niyet göstergesi’ olarak yorumlanabileceğini ifade ediyor. Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şahin, “Türkiye yeni süreçte hem Avrupa ile hem ABD ile çalışma isteğini ortaya koyuyor. Ama bu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarından vazgeçtiği anlamına gelmez. Türkiye hem diplomasiyi sürdürmek hem de haklarını korumak istiyor” diyor.

12 Ekim'de Doğu Akdeniz'de görevlendirilen Oruç Reis’in 30 Kasım'da Antalya'ya dönmesi, AB ve NATO cephesinde olumlu karşılanmıştı. Bu hamlenin AB Liderler Zirvesi öncesi bilinçli olarak atıldığı değerlendirmeleri yapılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye , Doğu Akdeniz'de AB ve ABD’ye karşı ‘geri... Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap

Açız kardeşim, aç!

Açız kardeşim, aç!

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Kamyon evin yatak odasına girdi

Kamyon evin yatak odasına girdi

Zincirleme Trafik kazası buna denir

Zincirleme Trafik kazası buna denir

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı

Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı

İşçilerin dikkati ile ölümden dönen kedi !

İşçilerin dikkati ile ölümden dönen kedi !
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:57:52