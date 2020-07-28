Türkiye, Doğu Akdeniz'de geri adım attı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk televizyonunda yaptığı açıklamada Doğu Akdenizin "bir barış denizine dönmesi için" Türkiye'nin her çabayı göstermeye hazır olduğu mesajını verdi.







Kalın, "Oruç Reis'in arama tarama yapması planlanan yer Meis Adası'na 180 kilometre mesafede. Yani yanında falan, kıta sahanlığında değil. Buna rağmen Cumhurbaşkanımız, 'madem bu müzakereler devam edecek bir görelim önümüzü, bir müddet bekletelim' dedi. Şimdilik de bir müddet bekletebiliriz" ifadelerini kullandı.





Kalın Yunanistan ile diyalog zemininin devam ettiğini ve "ön koşulsuz şekilde" Türkiye'nin Yunanistan ile her konuyu konuşmaya hazır olduğunu belirtti.





Almanya’nın arabuluculuğu





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye'nin Meis adası çevresinde doğal gaz arama çalışmaları yapacağını Navtex ile duyurması sonrasında iki ülke donanmalarında yaşanan hareketliliğin Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefon diplomasisiyle yatıştırılabildiği yönünde haberlerin kamuoyuna yansıması ile ilgili olarak Merkel'in bu süreçte yapıcı bir rolü olduğunu ve olmaya da devam ettiğini kaydetti.





Kalın, Almanya'nın temel yaklaşımının "Akdeniz'de karşılıklı gerilimi azaltacak adımlar atalım" yönünde olduğunu belirterek "Bizim de buna yaklaşımımız son derece olumlu" dedi.





Yunanistan’dan müzakere mesajı





Kalın’ın açıklamaları Yunanistan’ın dün Türkiye ile Doğu Akdeniz’de yaşanan anlaşmazlıkta gerilimin kısmen düştüğü yönündeki açıklamasının ardından geldi.





Yunanistan hükümet sözcüsü Stelya Petsas yaptığı açıklamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hareket halinde olan donanma gemilerinin sayısını azalttığını söylemiş, Atina’nın Türkiye ile "uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde" müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu belirtmişti.





Yunanistan ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğal gaz sondaj haklarıyla ilgili gerginlik uzunca bir süredir devam ediyor. Ankara geçen hafta Antalya limanında demirli olan Oruç Reis gemisinin Yunanistan'ın Rodos, Kerpe ve Kızılhisar (Meis) adalarının güneyinde sismik araştırma yapacağını açıklamıştı. Bu açıklama Atina ile Ankara arasındaki gerilimi tırmandırmıştı. Washington ve Avrupa da Türkiye'ye tepki göstermişti.