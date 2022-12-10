'Türkiye, doksanlardan sonra ikinci kez uyuştucu ile anılır oldu'

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP grubu arasında gerginlik yaşandı. Meclis'te oturuma bir süre ara verildi.





TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülüyor.





İçişleri Süleyman Soylu ile HDP’li milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı.





Dedeoğulları ailesi katliamı





HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Konya’nın Meram ilçesinde 30 Temmuz 2021'de ırkçı saldırı sonucunda katledilen 7 kişilik Dedeoğulları ailesinin yaşadıklarını gündeme getirdi.





Dedeoğulları ailesine saldırı gerçekleştirenlerin 'Ülkücü' olduğuna dönük ifadelerini Meclis kürsüsünden hatırlatan Tiryaki, "Kendisine 'Ülkücüyüm' diyen birileri, 'Siz Kürtsünüz sizi ortadan kaldıracağız' diyor. Buna ırkçılık dışında ne söylenebilir? Mesele bunu mahkum etmek. Bir ırka yönelik 'öldüreceğiz' demek açıkça ırkçı faşist bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.





HDP'li Tiryaki'nin sözlerine karşı kürsüye çıkan MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, söz konusu ifadelerin birinin ifadesi olduğunu savundu ve "On yıldan beri devam eden bir husumetten dolayı taraflar Kürt ya da Ülkücü oldukları için mi savaşıyor? Niye Türkiye'nin haberi yok. Çok acı bir hadise yaşanmış ama kalkıp Ülkücülükle bağlantılayıp, ırkçılık kılıfı takmaya kalktığınız zaman Türkiye'ye kötülük yapmış olursunuz" dedi.



HDP’li Tiryaki konuşmasının devamında uyuşturucuya dair konuştu. Tiryaki’nin konuşması sırasında İçişleri Bakanı Soylu, “Sen uyuşturucuyu PKK'ya sor, oradaki arkadaşlarına sor” dedi. Bunun üzerine Tiryaki, “Siz, bakmayın, Bakanı dinlemeyin. ‘Teröre, teröre, teröre’ diyecek” yanıtını verdi ve şöyle devam etti:

“Sevgili Timur Soykan, henüz Sedat Peker konuşmadan önce bütün ayrıntılarını yazdı, bu trafiğin Avrupa'daki büyük operasyonlar sonucu Türkiye'ye nasıl geldiğini yazdı ama Sayın Bakan ve İçişleri Bakanlığı bununla ilgilenmedi. Neyle ilgilendi? 300-500 torbacıyı yakalayarak uyuşturucuyla mücadele edeceğini sanıyor, edemiyor; hepimiz buna tanığız.”





Soylu: Türk Kürt kavgası söz konusu değildir





Yaşanan karşılıklı tartışmaların ardından Süleyman Soylu cinayetinin ardından Konya'ya gittiklerini belirterek, "Ailenin en büyüğünün ilk söylediği orada Sayın Bakan ‘Bu olayın Türk Kürt meselesi ile herhangi bir ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.





Katilin üçüncü gün yakalandığını belirterek, "Çünkü katilin yakalanmaması başka bir sonucu getirebilirdi" diyen Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:





"Burada bu 12 Mayıs’taki kavgadan sonra ve Keleş ailesinden altı kişinin tutuklanmasından sonra bir ifadede belirli cümleler ortaya konuldu. Sonra maktüllerden Sibel Dedeli gelerek karakolda ‘Biz o zaman kızgınlıkla ifadeyi verdik. Bizim kırgınlıkla ifade verdik. Burada ayrımcılıktan dolayı bir süreç söz konusu değildir’ dedi. Her meseleyi, her fırsatı ayrımcılık tam da bu kürsülerde söylendiği gibi ırkçılık meselesi haline getirmek, Türkiye’de bir Türk, Kürt kavgası meselesine bunu bir dayanak teşkil etmez. Irkçılığın kendisidir. Kesinlikle burada bir ayrımcılık söz konusu değildir. Türk Kürt kavgası söz konusu değildir. Sizin işinize gelebilir ama biz Müslümanız ve Türküz. Kürtler de bizim de kardeşimizdir. Çatlasanız da patlasanız da biz hep birlikteyiz."





“Öldürülen aile HDP'li değil AK Partili”





Soylu'nun bu sözlerine HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş kürsüden yanıt verdi.





Dedeoğulları ailesinin başvurularını hatırlatan Beştaş şunları söyledi:





"Bizim Batman Milletvekilimiz burada uzun uzun Dedeoğulları Katliamı davasının döşendiği tarihlerde kaç başvuru yapıldığını tane tane anlattı. Muhatabı burada İçişleri Bakanı. Bütün kolluk kendisine bağlı. CİMER’e başvuru yapılmış. Polis ile ses kaydı var. Ses kaydı çıkan polis hakkında bir soruşturma yok. Sadece bir kişiye, tetikçiye ceza verilerek arkasındaki bütün güçler aklanmış. Öldürülen aile ayrıca HDP’li değil, AK Partili bir aile. Yöneticileri var. Biz aile ile görüşüyoruz. İlk günden itibaren orada. Partiye göre ayırmıyoruz. Biz baştan sona bu davayı takip ettik. İktidar grubunun da gittiğini biliyoruz. Irkçılığa ‘ırkçılık’ demek bu kadar zor mu? Adamın kendisi diyor ki ‘Kürtleri öldürmekle takdir bekliyor. Biz oradayken duruşmada çıktı dedi ki ‘Lafa bakarım laf mı diye. Adama bakarım, adam mı diye.’ Katil bunu söyledi. Bizi aşağıladı. Duruşma salonunda tehdit etti. Yüzlerce telefon kaydı var. Dedeoğlu Davası, Solingen Davası’nın eşidir. Solingen Davası üzerinden bu konuya tepki gösterenler, Dedeoğlu Davası’nda katledilenleri bu şekilde nitelememekle Kürtlere iyilik yapmıyor. Tam tersine bunu kabul ederek bu ülkede kardeşliği tahsis edebiliriz. Bunun tarihte maalesef çok sayıda örneği var. Daha dün Roboski var. Kaçınılmaz hata diye dünya hukuk tarihine girecek bir karar var elimizde. Takipsizlik kararı."





"Otur aşağıya, terörist bozuntusu"





Beştaş'ın, HDP'li belediyelere atanan kayyumların, "Kürt düşmanlığı ve halk iradesinin gasbı" olduğunu belirtmesi üzerine ayağa kalkan Soylu, Beştaş'a, "Kürt düşmanı sizsiniz. Hepiniz Kürt düşmanısınız, siz insanlık düşmanısınız. PKK'nın çocukları" karşılığını verdi.





Soylu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, “tanınmamak için peruk ve gözlük taktığını” öne sürerek, "Peruksuz gelmişsiniz bugün, peruklarınızı takın. PKK'nın çocuklarısınız" ifadesini kullandı.





Tartışma sırasında HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un ayağa kalkması üzerine Soylu, "Otur aşağıya, terörist bozuntusu" diye bağırdı.





TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, karşılıklı laf atmalar üzerine birleşime ara verdi.



















