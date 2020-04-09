Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye dolar ihtiyacı için ABD Merkez Bankası'na başvurdu /09 Nisan 2020 15:30

Türkiye dolar ihtiyacı için ABD Merkez Bankası'na başvurdu

Bloomberg, koronavirüs salgını nedeniyle IMF'ye kredi başvurusunda bulunmayan Türkiye'nin dolar ihtiyacı için ABD Merkez Bankası'na başvurduğunu yazdı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dolar ihtiyacını karşılamak için ABD Merkez Bankası'na (Fed) başvurduğu iddia edildi.

Koronavirüsü salgını sonrasında ABD Merkez Bankası (Fed), artan küresel dolar talebini karşılamak üzere 14 ülkeyle takas hattı (swap line) kurarken, Türkiye’nin de hatta dahil olmak için resmi başvuru yaptığı öne sürüldü.
 
Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) da takas hattına dahil edilmesi resmi olarak Ankara tarafından talep edildi. Ancak Fed henüz Türkiye’yi hatta dahil etmedi.

TCMB’nin brüt rezervlerinin yıl başından bu yana 11 milyar dolar azaldığına dikkat çeken Bloomberg, Türkiye’nin döviz ihtiyacı duyduğunu yazdı.
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