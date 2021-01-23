Türkiye dünya sonuncusu çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 21 Ocak tarihinde açıkladığı verilere göre de tüketici güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 4 artarak 83.3 değerine yükseldi.







Sözcü’den Özlem Ermiş Beyhan imzalı habere göre, ocak ayında tamamlanan araştırmada global tüketici güveni ortalama 43.3 puan iken Türkiye 31.7 ile sıralamanın en altındaki ülke. Ocak 2020'den bu yana Türkiye'de tüketicinin güveni 2.3 puan azalmış. Araştırmada Türkiye'de tüketici güveninin geçen mart ayından beri 35 puanın üzerine çıkmadığı vurgulanıyor.







24 ülkede toplam 17 bin 500 kişi ile yapılan araştırma sonuçlarına göre tüketici güveninin 100 üzerinden 50'yi aştığı 7 ülke var: Çin (74.1), Suudi Arabistan (62.8), İsveç (54.5), Hindistan (53.6), Avustralya (52.7), Almanya (50.3) ve ABD (50.2).





35 puanın altında ise sadece 4 ülke bulunuyor: Rusya (34.9), Güney Afrika (33.9), İspanya (33.5) ve en sonda ise Türkiye (31.7).





Global Ipsos araştırmasında önümüzdeki dönemde finansal durumun daha iyi olmasının beklenip beklenmediği de sorulmuş. Global ortalamada 13.1 puan iyileşme olurken, Türkiye'de finansal durumda iyileşme umudu olanlarda 3 puan azalma var.







