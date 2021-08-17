Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye, dünyada en pahalı otomobil satan ülke /17 Ağustos 2021 22:42

Türkiye, dünyada en pahalı otomobil satan ülke

Scrap Car Comparison tarafından yapılan araştırmada, Türkiye’de otomobil sahibi olmak isteyen bir kişinin yıllık ortalama gelirinin yüzde 652.29’una ihtiyaç duyduğu belirlendi.

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Otomobil sahibi olabilmek için en ucuz ve en pahalı ülkeler sıralandı.İngiliz danışmanlık şirketi Scrap Car Comparison tarafından yapılan araştırmada, otomobil fiyatları ve kullanım maliyetleriyle ortalama yıllık gelir karşılaştırıldı. Türkiye’de otomobil sahibi olmak isteyen bir kişinin, yıllık ortalama gelirinin yüzde 652.29’una ihtiyaç duyduğu tespit edildi.

Araç maliyetinin en yüksek olduğu ülkeler listesinde Türkiye birinci sırada yer alırken, Avustralya bu konuda en ucuz ülke. Araştırma göre, Avustralya’da bir kişi ortalama yıllık gelirinin yarısıyla otomobil sahibi olabiliyor.

Otomobil maliyetinin en pahalı olduğu ülkeler sıralaması şöyle:

ÜLKE/YILLIK GELİR ORANI (%)

Türkiye – 652.29

Arjantin – 515.77

Kolombiya – 508.93

Uruguay – 443.68

Brezilya – 441.89

Ukrayna – 413.78

Guatemala – 355.94

Rusya – 290.04

Meksika – 285.20

Kosta Rika – 269.83

Araç satın almanın ve bakımının yıllık gelire oranında maliyetin çok düşük olduğu ülkeler listesinde ilk üç sırada Avustralya, ABD ve Danimarka yer aldı.

Maliyetin gelire göre düşük olduğu 10 ülkenin sıralaması ise şöyle:

ÜLKE/YILLIK GELİR ORANI (%)

Avustralya – 49.48

ABD – 54.87

Danimarka – 60.34

Kanada – 64.40

İsveç – 75.84

Almanya – 78.44

Hollanda – 84.65

Fransa – 87.00

İngiltere – 89.36

Finlandiya – 91.58
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