Enflasyondaki yükseliş trendi sürerken konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye, dünyada en yüksek enflasyona sahip 6'ncı ülke oldu." ifadelerini kullandı. Öztrak, sözlerini "Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacaklarını söylediler ama dünyada en yüksek enflasyonu yaşayan 10 ülke arasına soktular." şeklinde sürdürdü.



Evrensel'de yer alan habere göre CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP'li Öztrak da toplantı esnasında basın mensuplarını açıklamada bulundu.

"MERKEZ BANKASININ DÖVİZ KASASI, NET 46,5 MİLYAR DOLAR AÇIK VERİYOR"





Bugün açıklanan enflasyon verilerine değinen Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son bir yılda tüketici fiyatlarının yüzde 61, üretici fiyatlarının ise yüzde 115 arttığını belirterek, "Tüketici ve üretici fiyatları arasındaki fark 54 puan. Böyle makası daha önce hiç yaşamadık. Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu'na göre ise mart ayı enflasyonu, TÜİK'in söylediğinin iki katından fazla. Tüketici enflasyonunda 2002 Ocak ayından, üretici enflasyonunda ise 1995 Mart ayından bu yana en yüksek enflasyonu yaşıyoruz. 27-28 yaşlarındaki gençlerimiz ilk kez 3 haneli enflasyonla tanıştı. Türkiye, dünyada en yüksek enflasyona sahip 6'ncı ülke oldu. Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacaklarını söylediler ama dünyada en yüksek enflasyonu yaşayan 10 ülke arasına soktular. Bunların sorumlusu kim? Bu ülkede kim hükümetin başında? Recep Tayyip Erdoğan" dedi.Doğal gaza, kömüre, mazota, LPG'ye, benzine, tüp gaza gelen zamları eleştiren Öztrak, artan maliyetlerin marketlerin raflarına, manavların, pazarcıların tezgahlarına, kasapların vitrinlerine yansımaya devam edeceğini, bu yıl enflasyonun yüzde 70'i de geçeceğini belirtti.Ülkede çalışanların yüzde 60'ının asgari ücretle geçinmeye çalıştığını kaydeden Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu ülkede, yoksulun ekmek alırken ödediği vergiyle zenginin parasına kur garantisi veren bir hükümet var. Yandaşına dolarla, avroyla gelir garantisi bağlayan bir hükümet var. Ülkenin döviz kasasını tamtakır ettiler. Mart ayının son haftası itibarıyla Merkez Bankasının döviz kasası, net 46,5 milyar dolar açık veriyor. 1970'lerin Dövize Çevrilebilir Mevduatına, Erdoğanca isim verdiler. 'Kur korumalı' dedikleri mevduata 3 ayda vatandaşlarımızın sırtından 13,6 milyar lira ödediler. Bu mevduata Hazineden ödenen faizin yıllığı yüzde 90'ı buluyor.""Bu ucube rejimin ilk 3,5 yılında, bütçeden yapılan faiz harcaması 68,3 milyar dolar. Her ay 1 milyar 551 milyon doları, her gün 51 milyon doları, her saat 2 milyon 125 bin 329 doları vatandaşın cebinden almışlar, içerideki ve dışarıdaki faiz lobilerinin kasasına aktarmışlar. Bu nasıl bir nas? Yazık, günah değil mi?"