Türkiye dünyada kaçıncı sırada

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 135 bin 569 vaka ile dünyada 42'inci; 3 bin 689 ölüm ile 34'üncü sırada bulunuyor.





Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 9'uncu, ölüm sayısında da 13'üncü durumda görünüyor





Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor..





Küresel verilere göre Avrupa'nın beş mikrodevletinden biri olan ve etrafı İtalya toprakları ile çevrili San Marino vaka sayısında 1. sırada görünüyor. San Marino'yu, Vatikan, Andorra, Katar, Lüksemburg, İspanya, İzlanda, İrlanda, Belçika, Cebelitarık izliyor.





Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Andorra, İspanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, Sint Maarten, İsveç, Hollanda ve İrlanda izliyor.





Öte yandan bugün 4 bin 330 yeni vakanın eklenmesiyle Brezilya'daki toplam koronavirüs vaka sayısı Türkiye'yi geçti.





Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:





1. ABD





2. İspanya





3. İtalya





4. Birleşik Krallık





5. Rusya





6. Fransa





7. Almanya





8. Brezilya





9. Türkiye





10. İran





11. Çin





12. Kanada





13. Peru





14. Hindistan





15. Belçika





Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:





1. ABD





2. Birleşik Krallık





3. İtalya





4. İspanya





5. Fransa





6. Brezilya





7. Belçika





8. Almanya





9. İran





10. Hollanda





11. Çin





12. Kanada





13. Türkiye





14. İsveç





15. Meksika



