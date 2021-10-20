Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, dünyanın en büyük kitap fuarında yok! /20 Ekim 2021 16:18

Türkiye, dünyanın en büyük kitap fuarında yok!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dün başlayan Frankfurt Kitap Fuarı’na 2 hafta önce katılmaktan vazgeçti. 110 ülkeden 7 bin 140 yayıncının katıldığı fuara Türkiye’den sadece Birgün Yayıncılık katıldı.

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Kültür Bakanlığı ve Türkiye Yayıncılar Birliği, tüm dünyadan yazar ve yayıncıların katıldığı Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı’na (Frankfurt Buch Messe) iki hafta önce katılmaktan vazgeçti.

Edinilen bilgiye göre Kültür Bakanlığı, iki hafta önce fuar yönetimini arayarak rezervasyon yapılan stantları iptal etti.

Bold'un özel haberine göre Kanada’nın konuk ülke olduğu fuarda yabancı ülkelerin 4. salonda stantları bulunuyor. Ağırlıklı olarak İtalya, Fransa, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden yayıncıların yer aldığı fuarda Türkiye sadece Birgün Yayıncılık ile temsil ediliyor.

Fuarda özellikle Arap ülkelerinden gelen yayıncıları devasa stantları dikkat çekiyor. 22-28 Mayıs 2022’de gerçekleştirilecek Abu Dhabi Kitap Fuarı için ayrı bir stant açılarak, kitap fuarının içinden fuar tanıtımı yapılıyor.

Yayıncılık trendlerinin belirlendiği, dünyanın en büyük fuarı olarak görülen Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmiş, oturumlar online gerçekleştirilmişti.

20-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenen bu yılki fuar da kısmen korona kısıtlamalarının gölgesinde geçiyor. Fuar alanından oldukça az bir ziyaretçi var. Ancak yazar-yayıncı ve okur buluşmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle bu yılki fuar “Frankfurt’a tekrar hoş geldiniz” mottosu seçildi. 
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