Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye dünyanın en mutlu ülkeleri listesinde geriledi /06 Kasım 2019 23:46

Türkiye dünyanın en mutlu ülkeleri listesinde geriledi

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan raporda Türkiye'nin 'mutluluk' klasmanında 5 sıra gerilediği belirlendi. Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya olarak açıklanırken, en mutsuz ülke ise genç ülkelerden olan Güney Sudan oldu.

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“Dünya Mutluluk Raporu”, geçen yıl dünyanın en mutlu 74. ülkesi olan Türkiye’nin bu sene 5 basamak düşüşle 79. sıraya gerilediğini ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan “Dünya Mutluluk Raporu” verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya, en mutsuz ülkesi ise Güney Sudan oldu.

Ülkelerdeki haberlerin kaçının mutluluk odaklı olduğunu inceleyen Ajans Press ile ITS Medya tarafından yapılan çalışmalarda, mutlulukla ilgili haberlerin geçtiğimiz yıl 140 bin 439, bu yıl ise 97 bin 123 adet olduğu belirlendi.

Bu rakamlar, 2019 yılında mutluluğun dünya genelinde ciddi anlamda azaldığını gösteriyor.

Dünya Mutluluk Raporu’na göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya. İskandinavya, genel olarak dünyanın en mutlu bölgesi. Çünkü Birleşmiş Milletler raporunun ilk 4 sırasında İskandinav ülkeleri bulunuyor. Bunların hemen sonrasında da Hollanda geliyor.

Listenin üst sıralarında yer alan ülkeler arasında en dikkat çekici olan ise Kosta Rika. Kosta Rika, en mutlu 12. ülke olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye, Dünya Mutluluk Raporu’nun ilk 50 sırasında kendisine yer bulamıyor. Ayrıca Türkiye’nin mutluluk sıralaması 2018 yılına oranla 5 basamak daha gerilemiş durumda.

Türkiye, 2018 yılında dünyanın en mutlu 74. ülkesiydi. Ancak bu sene 79. sıraya düştü. Türkiye’nin hemen önünde Bosna Hersek ve Dominik Cumhuriyeti gibi ülkeler yer alırken, gerisinde ise Malezya ve Belarus (Beyaz Rusya) gibi ülkeler bulunuyor.

Dünyanın en mutsuz ülkesi Güney Sudan. Hemen üst sırasında ise Orta Afrika Cumhuriyeti ve Afganistan bulunuyor.

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