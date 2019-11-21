Türkiye eğitimde yine son sıralarda

Türkiye zorunlu okul öncesi dönemi kapsayan yaş grubunda okullaşma oranında yüzde 55 ile son sıralarda yer aldı.





Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Türkiye ve Avrupa ülkelerinde zorunlu okul öncesi eğitime dair 2017 yılı verilerini açıkladı. Veriler 4 yaş ile zorunlu okula başlamadan önceki yaş grubunu kapsıyor. Bu yaş grubu Türkiye’de 4-6 yaş arasına denk geliyor.





Euronews’un haberine göre zorunlu okul öncesi eğitimde okullaşma oranı AB’nin 28 üyesinin ortalaması yüzde 95,4 oldu. AB ülkeleri içinde en düşük oran yüzde 78,2 ile Slovakya’da olurken, İngiltere, Fransa ve İrlanda’da 4 yaş ile zorunlu okula başlayıncaya kadarki dönemde eğitim oranı yüzde 100 oldu. Türkiye’de ise bu oran 2017 yılında yüzde 54,7 oldu. Türkiye, listede olan ülkelerden sadece Kuzey Makedonya’yı (yüzde 39,5) geride bıraktı.





Öte yandan bu oranın Türkiye’de 2007 yılında yüzde 26,7 olduğu ve 10 yıl içinde yüzde 54,7’e çıktığı belirtildi.