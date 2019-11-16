Türkiye eğitimi terk etmekte de zirvede





Eğitime ilişkin hemen her konuda AB ortalamasının gerisinde kalan Türkiye’nin 18-24 yaş grubunun eğitimi terk etme oranı da yüzde 31 oldu.





Gençlerin eğitimi terk etme oranında AB ortalaması ise yüzde 10,6 olarak gerçekleşti.





Avrupa Birliği İşgücü Anketi verilerine göre, Türkiye’nin 2018 yılında 18-24 yaş grubunun eğitimi terk etme oranı 27 Avrupa ülkesini solladı. Türkiye, gençlerin eğitimi terk etme oranında yüzde 31 ile ilk sırada yer alırken 18-24 yaş grubunun en çok okullaştığı ülkenin Hırvatistan olduğu bildirildi.





2018 yılında, Türkiye’nin ardından 18-24 yaş grubunun en fazla eğitimi terk ettiği ikinci ülkenin yüzde 21,5 oran ile İzlanda olduğu belirtildi. İzlanda’yı yüzde 17,9 ile İspanya izlerken Malta, yüzde 17,4’lük oran ile üçüncü sıraya yerleşti.





BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Türkiye, kadın öğrencilerin eğitimi terk etme oranında da birinciliği kimseye bırakmadı. Türkiye’de 18-24 yaş grubundaki kadınların yüzde 31,6’sı, 2018 yılında örgün eğitimin dışında kaldı. Romanya, yüzde 16,1 ile 18-24 yaş grubundaki kadınların eğitimin dışında kalma oranında Türkiye’yi takip etti.





Erkeklerde ise bu oran biraz daha geriledi. Buna göre, Türkiye’deki 18-24 yaş grubundaki erkeklerin yüzde 30,4’ü örgün eğitimi bırakmak zorunda kaldı. Kadınların en çok okullaştığı ilk üç ülkenin sırasıyla Litvanya, Hırvatistan ve Slovenya olduğu ifade edildi.





Türkiye’nin, 18-24 yaş grubunun okulu terk etme oranı yıllara göre şöyle:





2015 yüzde 36,4

2016 yüzde 34,3

2017 yüzde 32,5

2018 yüzde 31.