Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek

Uluslararası Para Fonu IMF, bu yıl ve gelecek yıl küresel ekonomi için yaptığı ekonomik büyüme tahminlerini daha da düşürdü.





IMF şimdi, bu yıl ekonomik küresel faaliyetlerin yaklaşık yüzde 5 oranında düşeceğini söylüyor.





Bu, kuruluşun Nisan ayında yaptığı tahminden yaklaşık yüzde 2 daha düşük bir oran.





Türkiye tahmini: 2020'de yüzde 5 küçülme, 2021'de yüzde 5 büyüme





2020'de tek tek tüm ülke ekonomilerinin küçüleceğini söyleyen IMF, Türkiye ekonomisinin de 2020'de yüzde 5 küçüleceğini, 2021'de ise yüzde 5 büyüyeceğini tahmin ediyor.





Kuruluş dünya genelinde şirketler kapanır ve insanlar işlerini kaybederken, bu durumun "ekonomik yaraları" derinleştireceğini vurguladı.





IMF hayatta kalabilen işletmelerin etkinliğinin ise, işyeri güvenliği ve hijyeni artırmak için atılacak adımlarla azalacağını kaydetti.















