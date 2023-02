'Türkiye elden gitmiş, biz hala partileri mi tartışacağız?'

ORTAK MUTABAKAT METNİ

ÇİFTÇİNİN ÜRÜNLERİNİN KARŞILIĞINI ALACAĞIZ DEMEK TALİMAT ALMAK MI?

SAYIŞTAY'A GİDECEĞİM

DURUM VE HASAR TESPİT KOMİSYONU KURACAĞIZ

“YARGI KİRLENİRSE DEVLET ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE DÖNÜŞEBİLİR”

"KESİN HESAP KOMİSYONU KURACAĞIZ"

"İHA'LARIMIZI, SİHALARIMIZI ÜRETECEĞİZ"

"TÜRKİYE SAVRULUYOR"

“GİTSİNLER VATANDAŞIN HALİNİ GÖRSÜNLER”

ADAYLIK MESELESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV ekranlarında İlker Karagöz ile Çalar Saat programının konuğu oluyor. Kılıçdaroğlu, adaylık sürecinden altılı masanın yol haritasına kadar merak edilenleri açıklıyor.Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Yapıcı bir eleştiri gelmedi. Sayın Erdoğan’ı dinlediğinizde ‘Şurası doğrudur’ diyebilirdi. Bana göre sağlıksız bir eleştiri yaptı.Bu bir mutabakat metni. 6 liderin ‘Biz bunu yapacağız’ dediği güzel bir metin. Burada Türkiye’nin teknoloji devrimini, üniversitelerin özerkliğini, kimsenin yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye’yi ön görüyoruz. Yolsuzluk defterini tamamen kapatmak için parlamentoda yasal bir düzenleme yapmayı ön görüyoruz. Gelir dağılımı konusunda, istihdam konusunda duyarlıyız. Birden fazla konumuz var. Elbette eksikler olabilir. Her değişim yeni sorunlar yeni krizler yaratabilir ama biz burada çözelim diye oturuyoruz. Devleti bir kişiye teslim ederseniz bu olmaz.Cumhur İttifakı böyle bir masa kurdular mı? Oturup ülke sorunlarını tartıştılar mı? Millet İttifakı’nı nasıl dağıtırız diye düşündüler. Biz hangi konularda uzlaşacağımızı konuşuyoruz, alt kadrolar konuşuyorlar. Sonra toplantıda önümüze bir metin çıkıyor.Bu metin dışardan yazdırılan bir metin değil. Her alanda Türkiye’nin çıkarlarını gözeten bir metindir. Hangisi dışardan alındı? Çiftçiye ürünlerinin karşılığını alacağız demek dışardan talimat almak mı?Savunma sanayiinin tarihini bilmezler. Savunma sanayiinde ilk gizli karar ne zaman alındı bilmezler. Savunma sanayii hepimizin üzerine titremesi gereken bir konu.Niye yok edeyim savunma sanayiini? Tank palet fabrikasını kime verdiler? Fabrikayı Katar’dan alıp Türk ordusuna vereceğini söyleyen kim? Yerliliği ve milliliği savunan bizi. Kendimiz üretiyorsak bir değeri var.Gerçekten Sayıştay’a gideceğim. Uzmanlar bir rapor hazırladı. Türkiye’nin 418 milyar dolar parasının hiç edildiğini biliyoruz. Bütçenin denetlendiği kurum Sayıştay. Bu kurum 85 milyonun hassasiyetini dikkate alması lazım. Bizim ödediğimiz vergiler nerelere harcandı? Bunu denetleyen kurum Sayıştay’dır. Sayıştay’ın raporlarında 418 milyar doların nasıl harcandığını görmemiz lazım. Bizim elimizdeki raporlarla karşılaştıracağız. İktidar rahatsız olduğu için raporlar makaslanıyor. 14 Mayıs’tan sonra yolsuzluğun rakamlarını görmek istiyoruz. 418 milyar dolar 85 milyar vatandaşımızın parasıdır. Kul hakkı yendiyse onu takip etmek zorundayız. Ben tek başıma bulmayacağım o işin uzmanları bulacak. Bedeli ne olursa olsun 418 milyar doları alıp bu ülkenin parasını kasaya koyacağız.Bütün bu kurumların başına liyakatli olanı getireceğiz. Durum ve hasar tespit komisyonu kuracağız. Rakamların doğru dürüst bilinmediği bir Türkiye gerçeği var. Bürokratlar görevlendirilecek ve bize gerçek bir Türkiye rakamı verin diyeceğiz. Veriler olmadan kararlar alamazsınız. Devlet bilgiyle, birikimle yönetilir. Devletin kurumlarının liyakatli olmasına önem vereceksiniz. Devlette liyakat vardır, siyasette yoktur. Ekonomide de adalet olmalı. Adaletin toplumun her alanında olmalı bizim de hedefimiz bu zaten.Ne gücü var bu parlamentonun? AK Partili vekiller ellerini kaldırıp indiriyor. Yanlışı görüyorlar ama bir dönem daha milletvekili olmak için böyle yapıyorlar. TMSF, Canikli ile ilişki kurduktan sonra oradaki yolsuzluklar ne savcı tarafından soruşturulabilir, ne mahkemede kovuşturulabilir. Böyle kanun çıkardılar. AK Parti’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Siz rüşvet soruşturulmasın diye kanun çıkaran siyesi partiye nasıl oy veriyorsunuz? İlkokula giden çocuk bile bu kadarı olmaz der. 418 milyar dolar bulduk ama bu belki çok daha fazla.Anayasa Mahkemesi’ne yeni başkan seçildi yürekten kutluyorum. Rakibi Yargıtay’da imza atmadan Anaysa Mahkemesi’ne çıktı. Onun yaptığı ayıp değil. Bir kişiye bağlıyım diyor. Beni asıl yaralayan Yargıtay’ın onu seçmesi. Özel kültürü olması gereken bir kurum Yargıtay. Neden o ismi üye yapıyorlar? Yargı kirlenirse devlet organize suç örgütüne dönüşebilir.Ben o zatın yemin törenine de katılmadım. O kişinin yemin törenine katılmak bile büyük bir ayıptır. Neyse ki namuslu, düzgün, ahlaklı insanlar var. Seçimde oy verenlere yürekten teşekkür ederim. Başkanı sadece törenlerde görürüm. Adaleti korumak herkesin görevi olmalıdır.Meclis iç tüzüğüne önemli bir düzenleme yapmayı taahhüt ettik. Kesin hesap komisyonu kuracağız. Kesin hesap hiç tartışılmaz sadece bütçe tartışılır. Geçen yılın bütçesi nereye harcandı o tartışılmadı. Kesin hesap komisyonunun başına ana muhalefetten bir başkan seçilecek. Bu yolsuzlukların tarihe gömülmesi demektir.Biz satılan Tank Palet Fabirkası’nı alıp ordumuza vereceğiz. Tank yapılacak demişlerdi nerede bu tank. Tank Palet’te 5 model tank üretildi. Deneme atışları yapıldı tamamı başarılıydı. Seri üretime geçirilecekti, engel oldular. Bu vatana ihanettir. Keşke bu konuda dava açılsa. Onların belgelerini gizliyorlar. Tank üreten Türkiye tank üretemez noktaya getirildi. Savunma sanayii farklı bir şeydir. Aselsan’ın nitelikli personellerinin tamamı yurt dışına gitti. En değerli insanlarımız yurt dışına gitti. Bunlar gönderiler. Onların tamamı Türkiye’ye gelecek. Biz tanklarımızı İHA’larımızı, SİHA’larımızı üreteceğiz. Bizim genlerimizde 100 yıllık Kuva-i Milliye geleneği var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin koltuğunda oturan kimseye el avuç açmaz.1940’larda Türkiye uçak ihraç eden 4 ülkeden biriydi. Cumhuriyet kurulurken kimseye el avuç açılmadı. Bu ülkenin kaynakları var. Mutabakat metninde kişi başına düşen milli geliri 2 katına çıkaracağız diyoruz.Erzurum, Kars, Iğdır özel ekonomi bölgesi ilan edilecek. Burası canlı hayvancılıkta merkez olacak. Et üretiminde bereketli coğrafya insanların et kuyruğuna girmesine mahkum ediliyorsa burada bir sorunumuz var demektir.Bunlar yapamazlar. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Hangi bakan ne yapıyor?Hayatın gerçeğini et kuyruğundakiler, çocuğunun beslenme çantasına yemek koyanlar görüyor. Onları havuz medyası yazamaz. Onlar ihalelerle yandaş şirketlerden reklamlarla besleniyorlar. Zaten tirajları da göstermelik. Onların da tirajları incelensin. Çalışanların da promosyonları ödenmiyor.Anadolu’nun içini boşalttılar. Gitsinler baksınlar vatandaşın halini görsünler. Vatandaşların evine AK Partililer giremiyor. Onların yerine devletin memuru gidiyor. Kapılar yüzlerine çarpacak diye gidemiyorlar. Ekonomi bu kadar parlaksa bu enflasyonun hali nedir? Bu 5’li çeteler nedir? Bu 5’li çetelere kamu ihalesi verenler kim?Bugüne kadar planlı çalıştık. Liderlerin ekipleri çalıştı. Akademiden iş dünyasından katkı verenler oldu. Sonra ortak metin oluştu. Yine birlikte istişare ile çalışacağız. Devlet bir kişiye teslim edilmeyecek. Sorunları oturup konuşacağız. Bunu sadece 6 lider yapacak değil. Biz işin felsefesini oluşturacağız. Bu ülkenin bürokratları var. Bu ülkeye temiz parayı nasıl getiririz, yapay zeka araştırmalarını nasıl geliştirebiliriz onlara bakacağız. Bu işin partisi yoktur. Bu iş parti meselesi olmaktan çoktan çıktı. Biz parti tartışmıyoruz. Bu metinde oturduk Türkiye’yi nasıl ayağa kaldıracağız, 2 yıl içinde enflasyonu nasıl tek haneye indireceğiz bunun üstüne çalışıyoruz. Vatandaşlarımız yolsuzluklarla nasıl mücadele ettiğimizi, Anadolu’nun nasıl şaha kalktığını görecek. 20 yıldır denizlerde tek bir yolcu gemisi yok.2 Türkiye var: Biri gerçekten ezilen, işsizler Türkiye’si. Bir de bir eli yağda bir eli balda bir düzen var. Yukardaki Türkiye’nin her şeyi var. Lüks villaları, New York’ta gökdelenler var. Erzurum’da Kars’ta yaşayan vatandaşlarımızın kitabında işsizlik var.Onlar iş beğenmiyor değil. İyi eğitim alıyorsam ona göre iş bulmak isterim. Havuz medyası güllük gülistanlık bir Türkiye tablosu çiziyor. Bu ülkede 1 kişi açsa 85 milyon açtır demesi lazım. Siz kendi vatandaşlarınız arasında ayrım yapamazsınız. Ayrım yaparsanız böyle 2’li Türkiye’ye dönüşür.İçinde olduğumuz sorun bizim sorunumuz. Oturup konuşuyoruz. Ekiplerimiz çalışıyor. Olayı bir parti olayı şeklinde tanımlarsanız bu iş çözülmez. Biz bu işi çözmek için çoktan yola çıktık. Rozet sonuçta Türkiye rozeti biz bu ülke için çalışıyoruz. Biz Türkiye’nin ikinci yüzyılı için çalışıyoruz.Vatan millet Sakarya diyorsun ama sana aptal diyen adama karşı çıkamadın.