Samanyolu Haber /Teknoloji / Türkiye en bağımlı 10 ülkeden biri /15 Şubat 2022 14:02

Türkiye en bağımlı 10 ülkeden biri

Akıllı telefonlara en bağımlı 10 ülke içinde Türkiye de var. Nomofobi (telefonsuz kalma korkusu) olarak da bilinen akıllı telefon bağımlılığı, genellikle interneti aşırı kullanma sorunu veya internet bağımlılığı bozukluğu tarafından tetikleniyor.

Türkiye en bağımlı 10 ülkeden biri


Webtekno’da yer alan habere göre, son yapılan araştırma da ise akıllı telefona bağımlı ülkeler listelendi. Kanada’da bulunan McGill Üniversitesi’ndeki araştırmacılar 2014 yılından 2020 yılına kadar tüm dünya genelinde yaklaşık 35 bin kişiyi kapsayan bir rapor yayınladı. Araştırmaya göre akıllı telefonlara bağımlı olan ülkeler arasında ilk ülke Çin oldu. İkinciliği üstlenen ülke ise S.Arabistan oldu. 3. ülke Malezya olurken Türkiye’de 8. sırada yer aldı. 11. sırada da İtalya bulunuyor. ABD ise 18. sırada yer alıyor. Fransa da listenin sondan ikincisi oldu. Akıllı telefona bağımlı olan ülkelerin sonuncusu ise Almanya.
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