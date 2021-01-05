Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye en pahalı pasaportlar liginde zirvede /05 Ocak 2021 20:37

Türkiye en pahalı pasaportlar liginde zirvede

Dünya 2020 yılını koronavirüs pandemisi nedeniyle adeta karantinada geçirdi. Aşı nedeniyle 2021 için umutlar artsa da tatile çıkmak ve pasaportları hatırlamak için henüz erken.

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TL’nin dolar ve euro karşısında giderek erimesi de, yurt dışı gezi planlarını nüfusun büyük kısmı için imkansız hale getiriyor.Hükümet pasaport harçlarına ve defter bedellerine zam yapmayı unutmuyor.

Pandemi sürecinde dokunulmayan pasaportlara zam geldi. 10 yıllık pasaport almanın bedeli 110 TL artışla 1265 TL'ye yükseldi.Peki ya en pahalı pasaportlar liginde Türkiye neden zirvede yer alıyor?

Her yıl olduğu gibi pasaport harçlarına ve defter bedellerine zam yapıldı. Bu yılki oran yüzde 9,11.Sözcü’de yer alan habere göre, böylece pasaport harçları altı aya kadar 208 liradan 227 liraya, bir yıllık 304 liradan 331 liraya, iki yıllık 497 liradan 542 liraya, üç yıllık 706 liradan 770 liraya, üç yılın üstü 995 liradan 1085,40 liraya yükseldi.

Defter bedeli de 160 TL’den 180 TL'ye çıktı.Yani 10 yıllık pasaport almak isteyenler 2021'de toplamda 1265 TL ödeyecekler. Bu rakam, 2020 rakamından 110 TL fazla.

7,02 olan 2020 yılı ortalama dolar/TL kuru ile hesaplandığında, Türkiye'de pasaport almanın bedeli 180 dolar. Bu rakam, Türkiye'de 2021'de uygulanacak net asgari ücretin yüzde 44,6'sına denk geliyor.

Hem dolar cinsinden bedel olarak hem de asgari ücrete oranla Türkiye, dünyada pasaport sahibi olmanın en pahalı olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin de üyesi olduğu ve 37 ülkenin yer aldığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) içinde, pasaport harcının en pahalı olduğu ülke 205 dolarla Avustralya.

Ancak Avustralya'da asgari ücret yaklaşık 3 bin dolar. Dolayısıyla, Türkiye'de 10 yıllık pasaport almak için asgari ücretin neredeyse yarısını vermeniz gerekirken, Avustralya'da bu oran yaklaşık yüzde 6,8.

OECD ülkeleri arasında, asgari ücrete oranla pasaport sahibi olmanın en pahalı olduğu ülke ise Meksika. Meksika'da bir asgari ücretli maaşının yüzde 91'inin vererek pasaport sahibi olabiliyor. Türkiye bu alanda ikinci sırada yer alıyor.

Dünyada pasaportun en ucuz olduğu ülkelerin başında ise 18 dolarlık ücretle Çin geliyor.
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