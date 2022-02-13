Türkiye 'en yüksek enflasyon'u yaşayan Latin Amerika'yı bile solladı

Geçen yıl yüzde 686,4 enflasyonun yaşandığı Venezuela, Ocak ayı enflasyon sıralamasında da Latin Amerika’da ilk sırada yer aldı. Venezuela’da Ocak ayında tüketici fiyatları endeksi merkez bankası tarafından yüzde 6,7; bağımsız kurumlarca da yüzde 4,8 olarak açıklandı.







Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre Venezuela’yı henüz resmi veriler açıklanmamış olsa da Ocak ayı enflasyonunun yüzde 3,8 civarı olduğu tahmin edilen ve geçen yılı yüzde 50,9 enflasyonla kapatan Arjantin takip ediyor.





Latin Amerika’da Ocak ayında en düşük enflasyon, yüzde -0,04 oranıyla Guatemala’da tespit edildi. Geçen yılı yüzde 3,07 enflasyonla kapatan Guatemala, Ocak ayında sıfırın altında enflasyonla kapatan tek Latin Amerika ülkesi olmasıyla dikkat çekiyor.





Latin Amerika’nın en büyük iki ekonomisine sahip Brezilya ve Meksika’nın yanı sıra Ekvador, Peru, El Salvador ve Bolivya’da enflasyon oranları yüzde 1’in altında; Uruguay, Paraguay, Kolombiya ve Honduras’taysa yüzde 2’nin altında olarak kayıtlara geçti.





2022’de Latin Amerika ekonomisinde yaşanan büyümenin yavaşlayarak yüzde 2,4 olacağını tahmin eden IMF’nin Amerika Kıtası Direktörü Ilan Goldfajn, 2022’de yüzde 2,4 büyümenin beklendiği Latin Amerika’da, artan sorunlarla mücadele etmek için mali konsolidasyonun sağlanması, büyümenin toparlanması ve artan eşitsizliği ve yoksulluğu ortadan kaldırmak için faaliyetlerin artırılması gerektiğini söylüyor.





Salgın öncesinde de yapısal ekonomik sorunların yaşandığı Latin Amerika’da, uzmanlar yüksek enflasyonun temel nedenleri arasında pandemi sürecinin bölge ekonomisinde yarattığı tahribat ve tedarik zincirinde karşılaşılan zorlukları gösteriyor.





Uzmanlar bölge ülkelerinin enflasyonla mücadeledeki en önemli araçlarından birinin faiz artırımı olduğunu belirtiyor.





Bölgenin devi Brezilya’da, enflasyonun artmasına paralel olarak artırılan faiz oranı geçtiğimiz Ocak ayında yüzde 9,25’e ulaştı. Aynı dönemlerde Meksika’daki faiz oranı da yüzde 4,25’ten yüzde 5,5’e çıkarıldı. Aynı dönemde faiz oranları Şili’de, yüzde 0,5’ten yüzde 5,5’e, Kolombiya yüzde 1,75’ten yüzde 3’e ve Peru yüzde 0,25’ten yüzde 3’e çıkarıldı.