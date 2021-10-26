Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye enflasyonda dünya üçüncüsü /26 Ekim 2021 14:40

Türkiye enflasyonda dünya üçüncüsü

Dünyada para birimi en değersiz ülke olan Venezuela’da enflasyon yüzde 1.946. 2'nci sıradaki Arjantin’de ise yüzde 52,5. Eylülde tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde 19,6'ya çıkan Türkiye dünya üçüncüsü oldu ve en yakın rakibi Brezilya’ya yüzde 9,3 puan fark attı.

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Türk Lirası’nın başta dolar ve euro olmak üzere hemen hemen bütün yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesi vatandaşının belini büktü. Döviz arttıkça enflasyon da yeni rekorlar kırıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 31 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüketici fiyatları (TÜFE) yıllık yüzde 19,6 arttı.

Kronos'un haberine göre Güney Amerika kıtasında ekonomik krizlerle mücadele eden Venezuela ve Arjantin, dünya enflasyon liginde zirveyi paylaşıyor. Dünyada para birimi en değersiz ülke olan Venezuela’da 2021 yılında enflasyon oranı yüzde 1.946’a yükseldi.

İkinci sıradaki Arjantin’de enflasyon yüzde 52,5.  Venezuela ve Arjantin olmasa, Türkiye enflasyon liginde zirvede yer alacaktı. Türkiye, yüzde 19,6 TÜFE ile 3’üncü sırada yer aldı ve en yakın rakibi Brezilya’ya 930 baz puan (yüzde 9,3) fark attı.

Uzun yıllardır eksi enflasyon (deflasyon) ile mücadele eden Japonya’da TÜFE 2021 yılında yüzde 0,2’ye çıktı. Japonya’nın akabinde yüzde 0,6 ile Suudi Arabistan geliyor. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin’de ise 2021 yılında enflasyon oranı yüzde 0,7 olarak gerçekleşti.

Avrupa Birliği’nin (AB) güçlü ülkelerinden biri olan Almanya’da enflasyon oranları tarihi seviyelere ulaştı. Ülkede eylül ayında enflasyon yüzde 4,1’e yükseldi.
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