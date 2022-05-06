Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye enflasyonda Zimbabve ve Suriye ile yarışıyor /06 Mayıs 2022 17:06

Türkiye enflasyonda Zimbabve ve Suriye ile yarışıyor

Türkiye yüzde 70’i bulan yüksek enflasyon rakamıyla dünyada Zimbabve’nin ardından 6. sıraya yükseldi. ENAG’ın açıkladığı yüzde yüzde 156’lık enflasyonla ise Suriye’yi geride bırakıyor.

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Türkiye’de yüksek enflasyon rakamlarına AKP döneminde her ay yenileri ekleniyor. Son açıklanan yüzde 70’lik enflasyonla Türkiye dünyada 6. sıraya çıktı.

ERDOĞAN’IN DOSTU MADURO’NUN ÜLKESİ
Dünyada yüzde 284 enflasyon oranıyla Venezüella ilk sırada yer aldı. Erdoğan’ın dostu Venezüella Devlet Başkanı Maduro’nun ülkesi yüzde 300 enflasyon sınırında dolaşıyor. Ardından fakirlikle boğuşan Sudan geliyor. Bu ülkede enflasyon oranı yüzde 260. Türkiye’nin önünde yer alan Lübnan ve Suriye’de de enflasyon oranı yüzde 100’ün üzerinde.



YÜZDE 30’UN ÜZERİNDE SADECE 10 ÜLKE VAR
Dünyada yüzde 30’un üzerinde enflasyona sahip sadece 10 ülke bulunurken Türkiye bu 10 ülke arasında da öne çıkıyor. Zimbabve yüzde 96.4 enflasyonla Türkiye’nin önünde yer alırken, ENAG’ın yüzde 156’lık enflasyon rakamlarına göre Türkiye, Suriye ve Zimbabve’yi de geride bırakıp dördüncü sırada yer alıyor.

G-20 ülkeleri arasında ise en yüksek enflasyona sahip olan ülke ise Türkiye olarak göze çarpıyor. ABD, Almanya, Fransa gibi ülkelerin yıllık enflasyonları genel olarak yüzde 10’un altında yer alıyor.
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