Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye enflasyonu: Yıllık %14.03 /03 Aralık 2020 10:29

Türkiye enflasyonu: Yıllık %14.03

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu.

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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 2,3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,08 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,04, yurt içi üretici fiyatları yüzde 10,69 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,3, Yİ-ÜFE yüzde 4,08 artış kaydetti. TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 22,26, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 23,11 artış gösterdi.
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