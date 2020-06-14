Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'dan farklı bir Ayasofya önerisi

Dünyanın kurtuluşu haç ve hilal ittifakıdır diyen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Ayasofya'nın bir müze olması için inşa edilmediğinin altını çizerek, hem cami hem kilise olarak ibadete açılmasını önerdi.





Maşalyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Sahak Maşalyan, Ayasofya'nın on bin işçinin emeğiyle bir servet harcanarak kurulduğunu belirterek, "1500 yıllık sayısız onarım, Fatih Sultan Vakfının emekleri, hepsi bu mabet ibadet yeri olarak korunsun diyeydi. Müze olsun diye değil. Ayasofya ibadete açılsın" ifadelerini kullandı.





Ayasofya'nın on bin işçinin emeğiyle bir servet harcanarak kurulduğunu aktaran Maşalyan, şunları kaydetti:





"1500 yıllık sayısız onarım, Fatih Sultan Vakfının emekleri, hepsi bu mabet ibadet yeri olarak korunsun diyeydi. Müze olsun diye değil. Meraklı turistlerin fotoğraf çekmek için oraya buraya koşuşturması yerine diz çökmüş imanlıların saygı ve huşuyla secde kılmasının, mabedin fıtratına daha uygun olduğunu düşünüyorum.





Ayasofya ibadete açılsın. Mabet yeterince büyük. Hristiyanlara da bir alan tahsis edilsin. Dünya dinsel barışımızı, olgunluğumuzu alkışlasın. Ayasofya çağın ve insanlığın barış sembolüne dönüşsün. Çok mu ütopik? Zaten hepimiz aynı gök kubbenin altında yapmıyor muyuz ibadetlerimizi? Ayasofya'nın kubbesini de paylaşabiliriz. İtikatlarımız ayrı olsa da aynı tek Allah'a inanmıyor muyuz? 1000 yıl Hristiyan, 500 yıl Müslüman dualarını duvarlarına emmiş ve onları gizemli varlığında sentezlemiş mabedin buna bir itirazının olacağını zannetmiyorum.





Mabede girin, sessizliği soluyun ve öğrenin ondan. Aya Sofya, 'Kutsal Bilgelik' mabedi, seyrettiği 1500 yüzyıllık insanlık tarihinde barıştan daha değerli bir şeyin olmadığı öğüdünü verecek size. Yeni bir haç ve hilal ihtilafı lüksümüz yok. Dünyanın kurtuluşu haç ve hilal ittifakıdır. Böyle bir barışı dünyaya armağan etme onuru Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yaraşır."





Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi tartışmaları





Yaklaşık 85 senedir müze olarak ziyarete açık olan Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi tartışmaları, İstanbul'un fethinin yıl dönümü olan 29 Mayıs'tan sonra alevlendi.





29 Mayıs'ta Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunması Yunan yetkililerin tepkisini çekmişti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya'da Kur'an okunmasını "Hristiyanların dini duygularına da bir hakaret" olarak değerlendirmişti.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Yunan yetkililere cevaben "Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır" demişti.





Yunan basınının UNESCO yetkililerine dayandırdığı haberde Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan bir bölgenin statüsünü değiştirmek için UNESCO'nun onayının alınmasının gerektiği belirtildi.