Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye et fiyatlarında zengin ülkeleri solladı /27 Nisan 2020 12:36

Türkiye et fiyatlarında zengin ülkeleri solladı

Türkiye'de et fiyatlarındaki artış sürüyor. Tüm dünyada gıda fiyatları düşüşe geçerken, Türkiye'de zamlanmaya devam ediyor.

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Buna göre, kuzu karkasın kilosu Avustralya'da 32, İspanya'da 39 TL ancak Türkiye'de 47-50 TL aralığında. Kıymayı da Türkler İngiltere'ye kıyasla 11.4 TL daha pahalıya tüketiyor.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verileri, küresel gıda fiyatlarının 2020 Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 4.3 düştüğünü ortaya koyarken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, aynı dönemde Türkiye’deki gıda fiyatlarının yüzde 1.95 arttığını belirledi.

Benzer şekilde Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) 13 Nisan 2020 tarihli haftalık piyasa bülteni de, Türkiye'nin pek çok ülkeye kıyasla çok daha pahalıya et tükettiğini gün yüzüne çıkardı.

Verilere göre, 30 Mart-5 Nisan haftası, kıyma fiyatları İngiltere'de 41.27 TL'ye (5.71 euro) gerilerken, Türkiye'de 44-46 TL arasında seyretti.

Habere göre, aynı dönem aralıklarında sığır karkas fiyatları dünyada 14 TL ile 26 TL (2.05-3.67 euro) arasında değişirken Türkiye’deki fiyatlar yüzde 1.6 artarak 35 TL oldu. Türkiye kuzu karkasın kilogramını 47- 50 TL aralığında tüketirken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşayanlar yüzde 27, Avustralya’da yaşayanlar yüzde 57 daha ucuza tüketti.
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