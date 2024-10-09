Türkiye, Eurofigter savaş uçağı için Almanya engelini aşmaya çalışıyor

Türkiye, Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Almanya ile pazarlık yürütüyor. Bu kapsamda Federal Güvenlik Konseyi ile Türkiye arasında yoğun temaslar yapılıyor. Avrupa çapındaki üretim konsorsiyumu üyesi İngiltere, İspanya ve İtalya’nın olur verdiği Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışı konusunda Almanya ile uzlaşmaya varılıp varılmayacağı merakla beklenirken Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Türkiye’ye jet satışı konusundaki görüşmelerde “bir hareketlenme ve hızlanma” yaşanıyor.







‘KULLANIM BÖLGELERİ’

Cumhuriyet'te yer alan habere göre iki ülke arasındaki görüşmeler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un 23 Eylül’de New York’ta bir araya gelmesiyle birlikte ciddiyet kazandı. Edinilen bilgilere göre, görüşmenin ardından Türk ve Alman heyetleri konuya ilişkin sık sık temas kurdu. Temaslar sonucunda Federal Güvenlik Konseyi’nde belirli bir aşama kaydedildi.





NATO müttefiki Türkiye’ye uzun süredir ambargo uygulayan Berlin’in, deniz kuvvetleri ağırlıklı 336 milyon Avro değerindeki satışa onay verdiği iddiaları gündeme gelirken eşzamanlı olarak Eurofighter konusuna ilişkin görüşmeler de hızlandı. Satış henüz takvimlendirilmedi ancak Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Berlin’in, “savaş uçaklarının kullanım bölgeleri” konusundaki hassasiyetine ilişkin Türkiye ile müzakereler yürütülüyor.





Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400’leri, Suriye’de terör örgütü PYD/YPG’ye karşı düzenlediği askeri operasyonları ve Ankara’nın Hamas’a verdiği desteği gerekçe göstererek Almanya’nın “gizli bir silah ambargosu” uyguladığı haberleri gündeme yansımıştı.





METEOR FÜZE ATABİLİYOR



Avrupa yapımı, çok amaçlı, çift motorlu delta avcı uçağı olan Eurofighter savaş uçaklarının meteor füzelerini atabildiği belirtiliyor. Türkiye, toplam değeri 5.6 milyar dolar olduğu bildirilen bir paket halinde en az 20 Eurofighter uçağı için Berlin’in itirazını aşmaya çalışıyor.





PAKET DONANMA AĞIRLIKLI

Alman medyasına göre Berlin, NATO müttefiki Ankara’ya yaklaşık değeri 336 milyon Avro olan bir silah paketinin satışına onay verdi. Buna göre Almanya, Türkiye’ye füze, torpido ve deniz platformu yedek parçalarından oluşan bir silah paketi satacak. Federal Güvenlik Konseyi’nin onayladığı paket, denizaltıların modernizasyonunu da kapsayacak. İhracatına izin verilen silahlar arasında Türk donanması için MBDA şirketinin ürettiği 100 güdümlü füze ile ThyssenKrupp şirketinin SeaHake tipi 28 torpidosu bulunuyor. Füzelerin fiyatının yaklaşık 100 milyon Avro, torpidoların ise 156 milyon Avro olduğu aktarıldı. Türk denizaltıların modernizasyonu için ise malzeme paketleri sağlanmasına izin verildiği ve 79 milyon Avroluk bütçe ayrıldığı bildirildi. Alman hükümetinin ayrıca Türk korvet ve firkateynler için 1.9 milyon Avroluk motor parçalarının teslimatını da onayladığı kaydedildi.



