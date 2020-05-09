Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye fatura zammında Avrupa lideri oldu /09 Mayıs 2020 18:12

Türkiye fatura zammında Avrupa lideri oldu

Türkiye'de yaşanan ekonomik krizden çıkış bulamayan AKP iktidarı, çareyi zam üstüne zamda buluyor. Her alanda yapılan zammın en çok uygulandığı alan ise enerji oldu.

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Bu yıl vatandaşlar da özellikle yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarından şikayetçi. Koronavirüse rağmen faturaların yüksek gelmesi devam ederken, Türkiye'nin zamda Avrupa'da lider olduğu ortaya çıktı. 

AB istatistik kurumu Eurostat, Avrupa’da elektrik ve doğalgaza gelen zam oranlarını derledi. Verilere göre doğalgaza da elektriğe de en çok zam Türkiye’de geldi.

Avrupa Birliği’nin istatistik kurumu Eurostat, 2019’da hanehalkının kullandığı elektrik ve doğalgaza gelen zamları ülke ülke derledi.Verilere göre doğalgaza da elektriğe de en çok zam Türkiye’de geldi. Avrupa ülkeleri içinde en pahalı elektriği kullanan ülke de Türkiye oldu.

BirGün'ün haberine göre, Eurostat aynı zamanda ülkelerin satınalma güçlerine kıyasla doğalgaz ve elektrik faturalarının fiyatlarını da tespit etti. Satın alma gücü paritesine göre en fahiş elektrik faturası yine Türkiye’de ödeniyor. Aynı yönteme göre elektrik faturasının en ucuz olduğu ülke ise İzlanda.

BirGün'ün haberine göre, 2019’un ikinci çeyreğinde önceki yıla göre gelen zamları derleyen Eurostat, Türkiye’de elektriğe yüzde 20,2, doğalgaza ise yüzde 24,5 oranında zam geldiğini tespit etti. Bu oranlar her iki faturada da Avrupa ülkeleri içinde en yüksek zam oranları olarak kayıtlara geçti.

Yerli paralar cinsinden yapılan araştırmada ise bazı ülkelerde ise zam değil indirim görüldü. Elektriğe Portekiz’de yüzde 4,9, Danimarka’da ise yüzde 6,3 oranında indirim yapıldığı kaydedildi.

Elektriğe en çok zam gelen ülkeler

1- Türkiye: yüzde 20,2

2- Hollanda: yüzde 19,6

3- Litvanya: yüzde 14,3

4- Çekya: yüzde 11

5- Romanya: yüzde 10,1

*2019’un ilk yarısının sonu itibariyle

Doğalgaza en çok zam gelen ülkeler

1- Türkiye: yüzde 24,5

2- İspanya: yüzde 16,7

3- Hırvatistan: yüzde 12,9

4- Hollanda: yüzde 12,1

5- Fransa: yüzde 10

*2019’un ilk yarısının sonu itibariyle

Elektriği en pahalı kullanan ülkeler

1- Türkiye: 29,2 Euro

2- Romanya: 27,8 Euro

3- Almanya: 26,8 Euro

4- İspanya: 26,2 Euro

5- Belçika: 25,9 Euro

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “hanehalkı bütçe anketi” sonuçlarına göre elektrik ve doğalgaz faturalarının gelir esnekliği çok düşük.

Nüfusun en zengin yüzde 20’lik kesiminin geliri en yoksul yüzde 20’lik kesiminin gelirinin 7,8 katı. Toplam gelirin yüzde 47,6’sına nüfusun en zengin yüzde 20’si sahip. Buna karşılık toplam gelirin yüzde 6,1’ini ise nüfusun en yoksul yüzde 20’si bölüşüyor.

Ancak yine TÜİK verilerine göre en zengin yüzde 20’lik kesim en yoksul yüzde 20’den sadece yüzde 27 oranında fazladan elektrik ve doğalgaz faturası ödüyor. Türkiye’deki elektrik faturalarının yüzde 21,9’unu en zengin yüzde 20’lik dilim öderken, yüzde 17,2’sini en yoksul dilim ödüyor.
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