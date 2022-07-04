Samanyolu Haber /Spor / Türkiye finalde kaybetti, ikinci oldu /04 Temmuz 2022 21:57

Türkiye finalde kaybetti, ikinci oldu

19. Akdeniz Oyunları'nda finalde İtalya'ya 3-1 yenilen Kadın Milli Voleybol Takımı turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda finalde İtalya'ya 3-1 yenilen Kadın Milli Voleybol Takımı, gümüş madalya elde etti.

Milli Voleybol Takımı, Palais Sports Hammou Boutlelis Salonu'nda İtalya ile final karşılaşmasına çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş'ın da izlediği maçta rakibine 24-26, 20-25, 25-22 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kaybeden milliler, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.
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