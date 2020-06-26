Türkiye - Fransa gerilimi büyüyor... AB'ye olağanüstü toplantı çağrısı

Türkiye’nin Libya ve Suriye politikalarına karşı çıkan Fransa, karşılıklı gerilimin son günlerde tırmanması sonrası Fransa NATO'dan sonra Avrupa Birliği’ni (AB) acil toplantıya çağırdı. Toplantıda, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğinin ele alınması istendi.







Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, milletvekillerine yaptığı konuşmada “Fransa, Avrupa Birliği’nin Ankara’yla ilişkilerinin geleceği hakkında hiçbir şeyi dışlamadan, saf olmadan, somut bir tartışmayı son derece hızlı bir şekilde açmasını zaruri görmektedir” dedi.





‘TÜRKİYE TEHLİKELİ OYUNLAR OYNUYOR’





Le Drian, “Türkiye’nin, bence bir Suriyeleşmeye tanıklık ettiğimiz Libya’da oynamayı planladığı rol hakkında izahata ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Fransız bakan, AB’nin Libya’daki çıkarlarını sert bir biçimde koruması çağrısı yaptı.





NATO müttefikleri Türkiye ile Fransa arasında Libya konusunda yaşanan gerilim geçtiğimiz günlerde tırmanmıştı. Fransa hükümeti Türkiye’nin iç savaştaki Libya’da Trablus hükümetine destek vererek BM’nin silah ambargosunu ihlal ettiğini belirtmiş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ankara’nın ‘tehlikeli bir oyun’ oynadığını savunmuştu. Türkiye’yse bu açıklamaları ‘akıl tutulması’ olarak nitelemişti.





Libya’daki iç savaşta gelinen noktada Trablus hükümeti, doğu güçlerini temsil eden ve Rusya’nın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısır’ın desteklediği General Halife Hafter’in başkente karşı 14 aydır süren saldırısına son vermiş durumda.