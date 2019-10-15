Türkiye Fransa'da kaybetmedi, reji asker selamını göstermedi

A Milli Takım, Euro 2020 yolunda en büyük rakibi Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini devam ettirdi. 19 puana yükselen Ay-Yıldızlılar finallere gitme yolunda büyük bir avantaj yakaladı.





Euro 2020 yolunda Milli Takım, Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak H Grubu’nda liderliğini devam ettirdi. Giroud’un golüyle 1-0 geriye düştüğümüz mücadele Kaan Ayhan skoru 1-1 yaparak Paris’te zirvede kaldık. Puanımızı 19’a çıkartırken aynı puana sahip Fransa ikili averajdan dolayı grupta ikinci sırada kaldı. Ay-Yıldızlı ekip bir sonraki maçını İzlanda ile Türkiye’de oynayacak son maç ise Andorra ile deplasmanda.





TÜRK TARAFTARLAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI





Avrupa Şampiyonası elemeleri H Grubu’nda yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubun favorisi olarak gösterilen Fransa ile deplasmanda karşılaştı. 18 puana sahip iki takım için de liderlik önemliydi. Ay-Yıldızlıların beraberlik çıkarması halinde grubu zirvede bitirme şansı olacaktı. 80 bin kişilik statta yaklaşık 40 bin Türk taraftar statta yer aldı.





Teknik Direktör Şenol Güneş kadroyu oluştururken öncelikle gol yememeyi sonrasında ise skoru bulmayı hedeflemişti. Burak Yılmaz ileride tek kalırken işin savunma yöne ağır basmıştı. İlk 15 dakikalık bölümde kademeli olarak uyguladığımız savunma anlayışı işe yaradı. Orta sahada başlayan savunma anlayışı Griezmann, Coman ve Sissokko’ya çok alan bırakmazken Ben Yedder arada kayboldu.







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GRİEZMANN OYUNU YÖNLENDİRDİ





Fransa sıkışan oyunu Griezmann’ı savunma arasından çıkartarak ikili oyunlara yönetince Milli Takımın savunma anlayışı bocaladı. İlk 15 dakikada Merih ve Çağlar’ın kontrolünde olan savunma iki oyuna sonrası dengesini kaybetti. Ozan , Okay, Mahmut ile oluşturduğumuz ön savunma dağılınca Coman ve Sissokko’nun da önü açıldı.





MERT’TEN ÜST ÜSTE İKİ KURTARIŞ





Fransa, Ay-Yıldızlıların dağınıklığını iyi değerlendirdi. 17’de Griezmann kendine boş alan oluşturdu ve çaprazdan karşı karşıya yaptığı vuruşu Mert çıkardı. Hemen ardından dönen topu yine Mert çıkarmayı başardı. Birkaç dakika sonra Coman ile gelişen atakta Griezmann’ın kafa vuruşu kalecimizde kaldı.





25’te yine Coman ile gelişen atakta içeriye çevrilen topta Griezmann topun üzerinden atladı arkadan gelen Sissokko şutunu attı yine Kaleci Mert Gole izin vermedi. Horozların 15 dakikalık bu baskısı oyun içindeki taktik değişiklikle çözüldü. Efecan kenara kayıp Ozan biraz daha içeri ye yakın oynayınca Coman’ın hareketliliği de azaldı. İlk yarı 0-0 sona erdi.





BURAK İLE GOL FIRSATI KAÇTI





Maçın ikinci yarısında oyuna Hakan Çalhanoğlu dahil oldu. Bu Millilere ileride hareketlilik getirdi. Oyunu da biraz orta sahaya çekti. Ay-Yıldızlı takım adına en etkili pozisyonlarda bu bölümünde geldi. 60. dakikada savunmadan hızlı çıktık. Hakan Çalhaoğlu çaprazdan ceza sahası içine bıraktı. Burak kaleci Mandanda ile karşı karşıya topu üstten auta attı. Hemen iki dakika sonrasında ise Ozan’ın şutu ile gol aradık ancak skoru değiştiremedik.





GRİOUD, DURAN TOP VE GOL







Fransa gol için son hamleyi forvet oyuncusu Oliver Giroud’u alarak yaptı. Fransa üst üste kullandığı duran toplarla etkili olmaya çalıştı. 76’da kullanılan korner atışında Giroud savunmadan önce topa kafayı vurunca ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra milli takım Cenk Tosun’u oyuna alarak gol aradı.





KAAN AYHAN 82’DE CAVAP VERDİ





Milli Takım beraberlik için Fransa kalesine kalabalık gitmeye başladı. Fransa ise kendi yarı alanına çekildi. 82’de kazanılan serbest vuruşu Hakan Çalhanoğlu kullandı. Arka direğe yüksekten gönderilen topa arkadan gelen Kaan Ayhan kafayı vurarak kaleci Mandanda’nın kapattığı köşeden topu filelere göndererek skoru 1-1’e getirdi. Bu gol oyuna dengeyi getirdi.

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İşte kalan maçlar ve oluşan yeni puan durumu:









