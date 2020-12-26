Çarpıcı rapor: Türkiye G-20'den düşecek!

Britanya merkezli danışmanlık şirketi Centre for Economics and Business Research (CEBR) tarafından hazırlanan rapora göre Çin ekonomisi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisini beklenenden yaklaşık 50 yıl kadar erken geçecek.





Çin ekonomisinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını esnasında daha başarılı bir grafik çizmesi hızlı büyümenin emaresi olarak gösterildi.







ÇİN İLE AMEİRİKA ARASINDA LİDERLİK YARIŞI





Raporda ABD ekonomisinin bu sene yüzde 5 daralacağı, Çin ekonomisinin ise yüzde 2 büyüyeceği tahminine yer verildi. CEBR raporuna göre Çin, 2020'de büyüyen tek büyük ekonomi olacak.





CEBR, salgında Çin'in ABD ile arasındaki farkı daralttığını ifade etti.





Raporda Türkiye'nin Batı ile Doğu arasında önemli bir jeopolitik konuma sahip olduğuna vurgu yapılırken, liranın dolar karşısında çok fazla değer kaybettiğine dikkat çekildi. CEBR, yüksek enflasyonun Türkiye'de makroekonomik istikrarsızlığın kaynağı olmaya devam edeceğimi ifade etti.





TÜRKİYE 2021 YILINDA G-20 LİGİNDEN DÜŞECEK





CEBR, Joe Biden iktidarında ABD'nin S-400 alımı sebebiyle Türkiye'ye müeyyide uygulama ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtti. Raporda "Türkiye'nin demokrasi ve insan hakları sicili de diğer ülkelerle ilişkileri gerebilecek." tespitinde bulunuldu.





CEBR'e göre Türkiye, geçen sene bulunduğu 19'uncu sıradan 2020 yılında dünyanın en büyük 20. ekonomisi konumuna gerileyecek.





CEBR, Türkiye'nin 2021'de 22'nci sıraya gerileyip 2025'te 18'e yükseleceğini, 2030'dan itibaren ise stabil olarak 20'nci sırada kalacağını tahmin etti.