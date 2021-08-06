Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye geneli için 'kül yağmuru' uyarısı /06 Ağustos 2021 23:55

Türkiye geneli için 'kül yağmuru' uyarısı

Türkiye'nin farklı noktalarında aynı zamanlarda çıkan ve bir kısmı halen devam eden orman yangınları sonrasında ülke genelinde toz ve kül görülebileceği uyarısı geldi.

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, "Bugünlerde güneşin rengini kırmızı olarak görüyoruz. Çünkü atmosferde çok yoğun miktarda kül bulunmakta. Önümüzdeki birkaç gün boyunca yurt genelinde bu külleri görebiliriz" dedi.

Gün içerisinde gökyüzünün kırmızı renkte olmasının nedenlerini açıklayan İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, şunları söyledi:

"Başımızı kaldırıp güneşe doğru baktığımızda güneşin belli bir rengi olduğunu görürüz ve bu renk çeşitli faktörlere bağlıdır.

Öncelikle dünya ile güneş arasındaki mesafe çok önemlidir. Ancak güneş ışınları yeryüzüne ulaşana kadar yolda aldığı atmosfer katmanları bu durumu etkiler.

Atmosferdeki partikül içeriği değiştiğinde biz güneşin rengini biraz daha farklı olduğunu görürüz.

Bugünlerde güneşin rengini biraz daha kırmızı olarak görüyoruz. Çünkü atmosferde çok yoğun miktarda kül bulunmakta.

Önümüzdeki birkaç gün boyunca yine yurt genelinde özellikle Doğu Karadeniz, İç Anadolu bölgesinde sıkça bu külleri görebiliriz. Bunun sebebi hem ülkemizde olan yangınlardan çıkan küllerin atmosfere çok hızlı bir şekilde yayılmış olması, hem de Yunanistan'dan çıkan yangın küllerinin bizim atmosferimizde şu an bulunuyor olması."

"Masamızda minik toz ya da küller vardı"

Vatandaşlar da bugün havadaki küllerle karşılaştıklarını belirtti. Küllerin yangınlardan kaynaklandığını tahmin ettiğini söyleyen Cemile Özlü, şöyle konuştu:

"Evden dışarı arkadaşımla kahve içmeye çıktım. Ufak toz ya da kül tanelerini havada uçuştuklarını gördüm. Solunum sıkıntısı olan insanlar için tehlikeli olduğunu düşünüyorum.

Az önce masamızda da minik toz ya da küller vardı. Görevli arkadaş temizledi. Sabah haberlerde gördüğüm kadarıyla yangınlardan olduğunu düşünüyorum."

Fadime Hançer de "Çocuğunu eğlendirmek için parka getirdim. Ancak minik minik küllerin yağdığını fark ettim. Şu an üzerimde bile var. Yangınlardan kaynaklanıyor olabilir" diye konuştu.

Havadan kül yağdığını söyleyen Avni Civan, "Benim tahminim yangınlardan kaynaklanan tozların buralara kadar gelmiş olması. Az önce arkadaşlarla arabadaydık ve kül uçuştuğunu gördük. Arkadaşlar 'bizden mi geldi' dedi. Ancak baktım havadan toz şeklinde kül yağıyor" ifadelerini kullandı.
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