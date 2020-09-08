Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye genelinde maske takmak zorunlu oldu /08 Eylül 2020 15:07

Türkiye genelinde maske takmak zorunlu oldu

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun Tavsiye Kararı üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine “Covid-19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak.

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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Covid 19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmalarının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Genelgede, farklı tarihlerde yayımlanan genelgeler ile belirli dezavantajlı gruplara yönelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirildiği, şehirler arası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılarak hangi durum ve şartlarda şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu alabileceğinin belirlenmesinin il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına verildiği hatırlatıldı. Yine lokanta restoran, kafe ve benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirildiği anımsatıldı.
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