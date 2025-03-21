Türkiye genelindeki protestolarda 97 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından gerçekleştirilen protestolarda 97 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:



"Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek



Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak



Bu geceki gösterilerde;

-2911 Sayılı Kanuna Muhalefet

-Kamu Malına Zarar Verme ve

-Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı.



Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar"