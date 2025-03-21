Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye genelindeki protestolarda 97 kişi gözaltına alındı /21 Mart 2025 23:44

Türkiye genelindeki protestolarda 97 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından gerçekleştirilen protestolarda 97 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından gerçekleştirilen protestolarda 97 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek

Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak

Bu geceki gösterilerde;  
-2911 Sayılı Kanuna Muhalefet
-Kamu Malına Zarar Verme ve
-Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı.

Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar"
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