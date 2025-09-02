Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye 'gizemli kutu' satışları yapan siteleri engelledi /02 Eylül 2025 09:59

Türkiye 'gizemli kutu' satışları yapan siteleri engelledi

Ticaret Bakanlığı, "İçeriği belirsiz ürünlerden oluşan ve 'Gizemli Kutu' adı altında satış yapan sitelere erişim engellendi" açıklamasında bulundu.

SHABER3.COM

Ticaret Bakanlığı, içeriği belirsiz ürünlerden oluşan ve 'Gizemli kutu' adı altında satış yapan sitelere erişim engeli uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen 360 sayılı toplantısında, son dönemde muhtelif platformlar üzerinden tüketicilere, içeriği belirsiz ürünlerden oluşan 'Gizemli kutu' adı altında yapılan satışlar gündeme alınmıştır. Kurul tarafından yapılan değerlendirmelerde, bu tanıtımların tüketicilerin ekonomik davranışlarını önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu ve tüketicileri normal şartlarda taraf olmayacakları işlemlere yönlendirebileceği tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda; gizemli kutu ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğu değerlendirilmiş, söz konusu tanıtımlar hakkında erişim engeli uygulanmasına, yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılması için ilgili kurumlara başvurulmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketici haklarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklam faaliyetleriyle etkin mücadele edilmesi ve özellikle genç tüketicilerin bu tür sitelerin olumsuz etkilerinden korunması amacıyla denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Tüketicilerimizin haklarını ihlal eden kişi ve platformlar hakkında mevzuat çerçevesinde gerekli idari yaptırımlar uygulanmaya devam edecektir."
