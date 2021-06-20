NURULLAH KAYA- SAMANYOLUHABER.COM









Almanya geri döndü





Euro 2020 F Grubu'nda Almanya, son Avrupa şampiyonu Portekiz'i 4-2 yendi. Erken final olarak görülen Fransa maçında sergilediği oyun stratejisinin neticesini alamayan ve yenilen Almanlar, şampiyonaya moralsiz başlamıştı. Ancak kısa sürede takımını toparlanmayı başaran Löw, Ronaldo'lu Portekiz’i üstün bir oyunla yenmeyi başardı. Çok hızlı pas yapan ve etkili preslerle rakibinin başını döndüren Almanya, şampiyonanın favorilerinden biri olduğunu tekrar ispatlamış oldu. Almanya, yenildiği Fransa karşısında da hızlı ve tempolu bir oyun ortaya koymuş ancak gol yollarında sorun yaşamıştı. Ancak oyun sisteminden taviz vermeyen ve hatalarını telafi eden Almanya, Portekiz karşısına da benzer oyun planıyla çıktı. Almanya, ağırlıklı kanatlardan Kimmich ve Gosens ortadan Kroos ve İlkay ile rakibine baskı kurdu. 15. dakikada aniden gelen Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 geriye düşse de oyun disiplinini bozmadı. Sağlı sollu ataklarla rakibini sıkıştıran Löw’ün öğrencileri, istediği gole 35. dakikada Kai Havertz ile ulaştı. 39. dakikada ise Guerreiro, topu kendi kalesine attı ve Almanya 2-1 öne geçti. İlk yarıyı önde kapatan Almanya, ikinci yarının 6. dakikasında Kai Havertz sahne aldı ve farkı 3'e çıkardı. Maçın en çalışkanlarından Robin Gosens, 60. dakikada maçı 4-1 yaptı. Bu andan itibaren Almanya oyundaki tempoyu sık paslar yaparak yavaşlatır gibi oldu. Bunu değerlendiren Jota, 67. dakikada Ronaldo’nun yaptığı asistle skoru belirleyen golü attı. Alman oyucular yine paslarla oyunu kontrolünde tutup 90 dakikayı tamamlamayı başardı. Almanya Portekiz ile oynadığı büyük şampiyonalardaki üst üste 5. maçını da kazanmış oldu.





Türkiye gol yemeden atmanın yollarını bulmalı





Türkiye‘nin şampiyonaya devam etmesi için bugünkü İsviçre maçını yenmesi ve gruplardaki diğer olasılıkların da gerçekleşmesi gerekiyor. Ancak bunlar çok zor olasılıklar. Eğer Şenol Güneş ve Milli Takım oyuncuları bir takım olabilirse bugünkü maçı alma şansları var. Kendi takımlarında birer yıldız olan futbolcular şuana kadar bir takım havası oluşturamadı. Eldeki iyi malzemeden şuana kadar lezzet veren bir yemek yapılamadı. Özellikle savunmadaki sık sık değişiklikler rahat gol yememize neden oldu. Bu akşam da bunun sıkıntısını çekebiliriz. Eğer savunmada Çağlar ile Merih tercih edilirse şansımız biraz daha artabilir.

Uzun vadede çok bir anlamı olmayan aslanlarım, kaplanlarım, mehmetcikler motivasyonlarıyla belki bir defaya mahsus üstün bir oyun sergilenebilir. Ancak bunun uzun vadede hiçbir karşılığı yok. İsviçre daha çok iki santrforla oynuyor. Kanatlardan ve kornerlerden ustalıkla faydalanan İsviçre, rakip kalenin ön direk kısmında iyi toplarla buluşabiliyor ve etkili pozisyonlar oluşturabiliyor. Doğru düzgün oturmamış defansımızın bunu iyi okuması ve önlem alması gerekiyor. Tabi aniden gelişebilecek farklı taktikleri de gözardı etmeden.

Türkiye, İsviçre ile oynadığı 15 maçın 8'ini kazandı

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü maçında İsviçre ile karşı karşıya geliyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak maçı, Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den yayımlanacak. Ay-yıldızlı ekip, İsviçre maçını kazanarak grubunu üçüncü sırada tamamlamayı ve en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Altı gruptan dört üçüncünün bir üst tura yükseleceği şampiyonada, Türkiye'nin galibiyeti halinde, diğer gruplarda alınacak sonuçlar, ay-yıldızlı ekibin yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecek. İki ülke, tarihlerinde 16. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye, İsviçre ile oynadığı 9'u resmi, 6'sı özel 15 maçın 8'ini kazandı, 4'ünü kaybetti ve 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda 21 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise toplam 20 gol gördü. Türkiye, İsviçre mücadelesiyle 2021 yılındaki 9. maçına çıkacak. Bu yıl oynadığı 8 maçta 4 galibiyet alan milli takım, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 14 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 11 gol gördü.





Muhtemel 11'ler

Türkiye; Uğurcan, Zeki, Merih, Kaan, Cengiz, Çağlar, Mert, Ozan, İrfan, Hakan ve Burak

İsviçre; Sommer, Elvedi, Mbabu, Freuler, Schar, Akanji, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Gavranovic