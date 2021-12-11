Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye günde ortalama 4 saat 33 dakika televizyon izliyor /11 Aralık 2021 02:46

Türkiye günde ortalama 4 saat 33 dakika televizyon izliyor

Televizyon İzleme Araştırmaları (TİAK) Genel Müdürü Dursun Güleryüz, Türkiye’de 2020 yılında günlük ortalama en fazla televizyon izlemenin İzmir’de, en az ise Ankara’da gerçekleştiğini belirterek, İzmir’de kişi başı günlük ortalama 4 saat 58 dakika, Ankara’da ise 4 saat 12 dakika televizyon izlendiğini bildirdi.

SHABER3.COM



Güleryüz, yaptığı açıklamada, Türkiye’de 2020 ölçümlerine göre, günlük kişi başı ortalama 4 saat 33 dakika televizyon izlendiğini söyledi.

Önceki yıla göre Türkiye’de televizyon izleme süresinin arttığını belirten Güleryüz, “Televizyon izleme ortalamasının artmasında pandeminin de etkisi var. Salgın Türkiye’de Mart 2020’de etkisini göstermeye başladı. Ardından pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasakları gibi birtakım uygulamalar oldu. Bu dönemde kamuoyunun habere olan ihtiyacı arttı, gelişmeleri takip etmek için televizyon en güvenilir mecra olarak izlendi” dedi.

2020’DE TELEVİZYON İZLEME SÜRESİ ARTTI
Dursun Güleryüz, Türkiye’de televizyon izleme süresi artsa da geçmiş yıllara oranla çok yüksek bir artış yaşanmadığının altını çizerek, “2018 yılında bu rakam 4 saat 18 dakika, 2019 yılında 4 saat 14 dakikaydı. 2020 yılında da 4 saat 33 dakika olarak gerçekleşti, bir yıl önceye göre 19 dakika artış yaşandı. Pandeminin etkisiyle nisan ayında bir önceki yıla göre kişi başı ortalama izleme süresi yaklaşık 1,5 saat artmıştır, mart ve mayıs aylarında ise artış süresi 48’er dakika olmuştur” diye konuştu.

Türkiye’nin, televizyon izleme süresinin dünya ortalamaların üzerinde seyrettiği bir ülke olduğunu vurgulayan Güleryüz, şöyle devam etti:

“Dünyada televizyon izleme ortalaması günlük kişi başı 2 saat 54 dakika. Ancak dünya ortalaması olarak bakarak Türkiye ile bir karşılaştırma yapmak doğru olmayacaktır. Televizyon izleme oranı Afrika kıtasında 4 saatin üzerinde, Avrupa’da 4 saate yakın, Asya’da ise 2,5 saatin altında. Ülkeler bazında bakıldığında ilk üçü sırasıyla 5 saat 45 dakika ile Romanya, 5 saat 40 dakika ile Sırbistan ve 5 saat 30 dakika ile Bosna Hersek almaktadır. Türkiye yüksek televizyon izleme süresi olan bir ülke olsa da birinciliği kaptırmış durumdayız. Türkiye 100 ülke arasında üst sıralarda yer alan bir ortalama izlenme süresine sahip ama en çok televizyon izlenen ülke değil. Yüksek oranda televizyon izlenen bir ülke olmamızın nedenleri arasında bizim içeriklerimizin zenginliğinin, televizyon yayıncılığımızın kalitesinin çok büyük etkisi var. Halkımızın da en güvenilir mecra olarak televizyonu tercih ediyor olmasının etkili olduğunu söylemek mümkün. Bütün bunlar bizi dünya ortalamasının üzerinde televizyon izlenen bir ülke durumuna getiriyor.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye günde ortalama 4 saat 33 dakika televizyon izliyor Sonraki Haber >>

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

Ben millete sesleniyorum

Ben millete sesleniyorum

TBMM Başkanvekili Celal Adan isyan ett,

TBMM Başkanvekili Celal Adan isyan ett,

Fırtınayla dine dönmüştü: Şimdi 'Siyasal İslam'a geçti

Fırtınayla dine dönmüştü: Şimdi 'Siyasal İslam'a geçti

İmamoğlu: Soylu'nun bir an önce tedavi olması lazım

İmamoğlu: Soylu'nun bir an önce tedavi olması lazım

CHP’den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' videosu

CHP’den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' videosu

İnsan Hakları raporu

İnsan Hakları raporu

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti

Sokak röportajında genç kızın isyanı

Sokak röportajında genç kızın isyanı

Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız

Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:59:49