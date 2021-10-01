Samanyolu Haber /Ekonomi / LPG’ye 71 kuruşluk dev zam /01 Ekim 2021 09:12

LPG’ye 71 kuruşluk dev zam

LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş zam kararı alındı.

SHABER3.COM

Akaryakıt sektörü kaynaklarının sozcu.com.tr’ye aktardığı bilgiye göre LPG’ye yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam kararı alındı. Yapılacak bu zamla birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara'da LPG'nin litresi 6 liraya dayanacak.

Zam pompa fiyatına da yansıyacak.

Cumhuriyet'in haberine göre, yakıtlara gelen zamlar normalde EŞEL Mobil sistemi nedeniyle ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatına yansımıyordu ancak LPG’den alınan ÖTV, son gelen zamlar nedeniyle sıfırlandığı için son zam pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Benzine de zam gelmişti

Dün gece de Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda benzine 29 kuruş zam yapılmış, bu zam EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatına yansımamıştı.
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