Türkiye günlük vaka sayısında dünya ikinciliğine yükseldi

Sağlık Bakanlığı, 7 Nisan 2021'e ait son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 54 bin 740 kişiye vaka, 2 bin 203 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 276 kişi daha yaşamını yitirdi.







Bu tabloya göre Türkiye'deki durum her geçen gün biraz daha ağırlaşırken, koronavirüs verilerinin derlendiği 'Worldometer' internet sitesi çarpıcı bir durumu ortaya koydu. Sitede paylaşılan verilere göre, Türkiye son 24 saatte 54 bin 740 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla vaka sayısında dünya ikincisi oldu.







Günlük vaka sayısının 126 bin 248 olduğu Hindistan ise, dünya genelinde birinci sırada yer aldı. Sıralamada Hindistan ve Türkiye'nin ardından 3. sırada ise 46 bin 270 vaka ile ABD yer aldı. ABD'yi İran ve Ukrayna takip etti.











