Türkiye Hahambaşı Haleva hayatını kaybetti

Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, hayatını kaybetti. 2002 yılından bu yana hahambaşı olarak görev yapan Haleva'nın ardından Türkiye Hahambaşılığı Vakfı şu mesajı paylaştı:

"Değerli büyüğümüz, daima barış ve sevginin birleştiriciliğine inanan, toplumumuza yıllarca bu inanç doğrultusunda liderlik yapan hahambaşımız sayın Rav İsak Haleva’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz."





Türk Yahudi toplumuna yönelik yayın yapan Şalom Gazetesi ise Haleva'nın ölümünü "Uzun yıllardır Türk Yahudi Toplumumuza liderlik yapan, toplumumuzu birleştiren, Türkiye Cumhuriyeti Hahambaşısı Rav İsak Haleva’yı kaybettik" sözleriyle duyurdu.





RAV İSAK HALEVA KİMDİR?

Rav İsak Haleva, Türk Yahudi cemaatinin lideriydi. 1940 yılında İstanbul'da doğan Haleva, eğitimini Beyoğlu Musevi Lisesi'nde tamamladı.





1961 yılında Kudüs'teki Porat Yosef İlahiyat Akademisi'nde dini hukuk ve eğitim alanlarında Rav derecesi aldı.





Haleva, 1961-1963 yılları arasında Manisa ve Kayseri'de Yedek Subay Öğretmen olarak vatani görevini yaptı ve Teğmen rütbesiyle terhis oldu. Uzun yıllar Hahambaşı Vekilliği görevini sürdüren Haleva, 2002 yılında Hahambaşı seçildi.





Haleva, 27 yıl boyunca Musevi okullarında Din ve Ahlak Bilgisi ile İbrani dili dersleri verdi ve Marmara ve Sakarya Üniversiteleri'nde lisansüstü öğrencilerine İbranice öğretti.





Tevrat, Talmud ve Yahudi ilahiyatı konularında çok sayıda araştırma ve makale yayınladı.