Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye hak ihlalinde yine sınıfta kaldı: 46 ülke arasında 24'üncü sırada /11 Mart 2025 11:30

Türkiye hak ihlalinde yine sınıfta kaldı: 46 ülke arasında 24'üncü sırada

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2024 yılında Türkiye’ye yönelik toplam 67 ihlal kararı verdi. Adil yargılama hakkı Türkiye’ye yönelik en çok ihlal kararı alınan konu olurken Türkiye, yeni başvuru sayısıyla 46 ülke arasında 24’üncü oldu.

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2024 yılında AİHM’e Türkiye adına yapılan toplam 6 bin 190 başvuru sonuca ulaştı. Yapılan başvurulardan 67 ihlal kararı çıkarken Türkiye, henüz çözülemeyen ve derdest durumda olan başvurular ile 21 bin 600 başvuru ile ilk sırada yer aldı. 8 bin 150 derdest başvuru ile Rusya, Türkiye’yi takip ederken 7 bin 700 derdest başvuruyla Ukrayna üçüncü sırada yer aldı.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, AİHM’e, Türkiye’ye yönelik 2024 yılında yapılan yeni başvuru sayısının 4 bin 450 olduğu iletilirken Türkiye’nin, 2024 yılındaki yeni başvurusu sayısının nüfusa göre oranında 46 ülke arasında 24’üncü sırada yer aldığı ifade edildi. San Marino, Monako, Slovenya ve Ermenistan, nüfusuna oranla en fazla AİHM başvurusu bulunan ülkeler olarak sıralandı.

EN ÇOK İHLAL KARARINI “ADİL YARGILAMA HAKKI” ALDI

AİHM’de, 2024 yılında Türkiye’ye yönelik alınan 67 ihlal kararının detayları da paylaşılırken en fazla ihlal kararı alan konular, 13’er ihlal kararı ile adil yargılama hakkı ve ayrımcılık yasağı olarak belirtildi. AİHM’in Türkiye’ye yönelik ihlal kararları aldığı başlıklar ve karar sayıları şu şekilde:

İşkence yasağı: 1
Adil yargılama hakkı: 13
Özel ve aile hayatına saygı: 9
Toplantı ve dernek kurma özgürlüğü: 6
Ayrımcılık yasağı: 13
Mülkiyet hakkı: 4
Eğitim hakkı: 1

HER YIL ONLARCA İHLAL

Türkiye aleyhinde AİHM tarafından verilen ihlal kararlarının yıllara göre dağılımı da dikkatleri çekerken AİHM’in, Türkiye’ye verdiği ihlal kararları, 2018-2024 döneminde yıllara göre şu şekilde dağılım gösterdi:

2018: 140

2019: 96

2020: 85

2021: 76

2022: 73

2023: 72

2024: 67

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