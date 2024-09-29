Türkiye hakkında korkunç rapor: 30 milyondan fazla silah var, sadece 4 milyonu ruhsatlı

Bireysel silahlanma son dönemde yaşanan en önemli sorunlardan biri. Türkiye’de her yıl binlerce yurttaş silahlı şiddetten yaşamını yitiriyor. Bu soruna dikkat çekmek için 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’nde etkinlikler yapılıyor. Umut Vakfı’nın verilerine göre 2023 yılında Türkiye genelinde 3 bin 773 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Bu olaylarda 2 bin 318 kişi öldü, 3 bin 820 kişi de yaralandı. Değerlendirmelere göre Türkiye’de 30 milyondan fazla silah var. Bunun 4 milyonu ruhsatlı, 36 milyonu ise ruhsatsız. Bazı evlerde ise birden fazla silah bulunuyor. Silah edinim sayısı da her yıl yüzde 3.5 oranında artıyor. Cumhuriyet, bireysel silahsızlanma günü öncesi Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Uzman Dr. Ayhan Akcan ve emekli polis, adli bilişim uzmanı İsa Altun ile konuştu.







‘BU BİR GÜVENLİK SORUNU’

Cumhuriyet'te yer alan habere göre uzman Dr. Akcan şu açıklamayı yaptı: “Bizim tespitimize göre maalesef 4 bin üzerinde vatandaş ölüyor. 2021 yılında asayiş tedbirleri içerisindeki ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı 67 bin 69 iken 2022 yılında 69 bin 892. Silah şiddeti her gün artıyor. İnsanlar çözüm bekleniyor. Mevcut siyasi irade durumu güvenlik sorunu olarak ele almalıdır. TBMM’de gündeme getirerek, en azından ruhsatlandırma ile ilgili ciddi tedbirler yaparak bu konuda çözüm üretebilir. Ruhsatsız silahla yakalanan kişinin cezası para değil hapis olmalı. Cezaların özellikle artırılmasını istiyoruz. Yasal yaş sınırı 21’den 25’e çıkarılmalı. Ruhsat süresinin de beş yıldan iki yıla indirilmesini istiyoruz. İnternetten silah satışı yasaklanmalı.”





‘ACİL ÖNLEM ALINMALI’

İsa Altun ise çocukların silaha erişimlerinin çok kolaylaştığına dikkat çekti. Altun “Acil önlemler alınmalıdır. Özellikle sosyal medya ve Telegram gruplarında silah satışları yapılıyor. Ülkemizde ateşli silahlarla işlenen suçların oranı yüzde 70. Ateşli silahlarla işlenen suçların yüzde 87’sinde ruhsatsız silah kullanılıyor” dedi.





‘SESSİZ AYAKKABILARIN YÜRÜYÜŞÜ’



İstanbul’da Umut Vakfı tarafından dün Levent Meydanı’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da “Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü” etkinliği yapıldı. Etkinliğe Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, iletişim akademisyeni Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu ve bireysel silahlanma nedeniyle yakınlarını kaybetmiş aileler katıldı. Etkinlikte silahlı olaylarda yaşamını yitirenleri anmak için kırmızı halıya karanfil ve ayakkabı bırakıldı.