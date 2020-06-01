Türkiye halkı, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' istiyor

AREA Araştırma Şirketi'nin Mayıs 2020 seçim anketinden Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çıktı. Ankete katılan seçmenin yüzde 57,3'ü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı çıkarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi savundu.













KARASIZLARIN ORANI AKP HARİÇ TÜM PARTİLERDEN YÜKSEK





Anketin birinci bölümünde sorulan 'Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusunu yanıtlayan seçmenin yüzde 30,4'ü tercihini AKP'den yana kullanırken, toplam oylar üzerinden ankete katılanların yüzde 19,1'i CHP, yüzde 9,3'ü İYİ Parti, yüzde 7,8'i HDP dedi. Dört partiyi yüzde 6,2 ile MHP, yüzde 2,0'la DEVA Partisi, yüzde 1,5 ile Saadet Partisi, Yüzde 1,1 ile Gelecek Partisi takip etti. Kararsızlar yüzde 22,1 ile AKP dışında tüm partilerin oranını geçti.













'Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtlar 'geçerli oylar üzerinden' değerlendirildiğinde, seçmenin yüzde 39'u AKP, yüzde 24,5'i CHP, yüzde 12'si İYİ Parti, yüzde 10'u HDP dedi. MHP yüzde 8ile 5'inci sırada kalırken DEVA Partisi yüzde 2,6, Saadet Partisi 1,9, Gelecek Partisi 1,4 oranında kaldı.

















ANKETE KATILAN SEÇMEN 'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM' DEDİ





Ankette, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik sorulan 'Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?' sorusuna verilen yanıtlar 'Toplam seçmen üzerinden değerlendirildiğinde değerlendirildiğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yüzde 36,9 oranında destek çıkarken yüzde 49,5 Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' dedi.













'Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?' sorusu geçerli oylar üzerinden değerlendiridiğinde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem yüzde 57,3'e çıkarken Cumhurbaşkanlığı Hükümety Sistemi yüzde 42,7 oranında kaldı.