Türkiye haritası kızardı Erdoğan yeni önlemleri açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Erdoğan, "Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir'' ifadelerini kullandı.







Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.





Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan, ''İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan başlıkları ilgili kurumlarla birlikte uygulamaya geçireceğiz. Hukuktan ekonomiye kadar uzanan ve milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanan reform programlarımızı takvimine uygun şekilde gerçekleşmesini sağlayacağız. Toplumun tüm kesimlerinden kendileriyle ilgili hususların yakın takipçisi olmaları, herhangi bir gecikme ve eksiklik durumunda konuyu ilgili kurumuyla ve ardından bizimle paylaşmalarını istiyoruz. Türkiye'ye merkezinde milletin yani insanın olduğu yeni bir anayasa kazandırmayı amaçlıyoruz. Anayasalar yaşayan metinler olduğu için elbette değiştirilebilir'' dedi.





CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ





Erdoğan, ''Ülkemizin yönetim sistemini değiştirmek için en köklü değişimi gerçekleştirmemize rağmen mevcut anayasamızda bu arızayı gideremedik. Yeni ve sivil bir anayasa konusunu tekrar gündeme getirmemizin sebebi budur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemize kazandırdığı yetenekleri salgın sürecinde çok daha gördük. Hızlı karar alma, etkin şekilde uygulama mekanizmaları ülkemizin pozitif yönde ayrışmasını sağlamıştır. Sistemi üçüncü yıla yaklaşan tecrübeler neticesinde geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye için yeni anayasa hazırlama sürecinin mümkün olan uzlaşmayla yürümesi ve 84 milyonu kucaklaması şarttır. Siyasi partiler başta olmak üzere tüm kesimlerin yeni anayasanın hazırlığına katkıda bulunmasını bekliyoruz. Yeni anayasa için her türlü görüşe ve teklife açığız. İnşallah milletimizle birlikte gelecek nesillerin bizi hayırla yad etmesini sağlayacak yeni anayasayı ülkemize kazandıracağımıza inanıyorum'' ifadelerini kullandı.





SOKAĞA ÇIKMA SINIRLAMASI





Erdoğan, "Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Ramazan ayı boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız" İfadelerini kullandı.





RİSKLİ İLLER SAYISI 58 OLDU





Erdoğan, "Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır" dedi.





LOKANTA VE KAFE AÇIKLAMASI





Erdoğan, ''Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uyu şekilde çalışabilecek. Sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecek. Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız. Bu mubarek ay boyunca hafta sonları ülke genelinde sınırlama uygulayacağız. Ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisiyle sınırlandıracak. Ramazan ayında toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştiremeyecek. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe işletmelerine bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs ayında normalleşme, ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta kapsamında prim uygulamasını üstlenecek ve bunlara 1500 lira nakdi yardım yapılacaktır'' ifadelerine yer verdi.