Türkiye her şeyi yanlış yaptı, herkesi karşısına aldı

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yönelik müeyyide kararı alacağını ve bunların yalnız kısa vadeli değil; orta ve uzun vadeli de olacağını iddia etti.





Yunanistan merkezli özel Skai TV kanalına konuşan Schinas, isim vermeden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.





Schinas, "Türkiye her şeyi yanlış yaptı. Yalnız Avrupa'yı değil; herkesi karşısına almak için elinden geleni yaptı. Bunun da maliyeti vardır." dedi.





İLİŞKİLER YENİDEN MASAYA YATIRILACAK





10-11 Aralık'ta toplanacak AB zirvesinde Türkiye'ye yönelik müeyyidelerin müzakere edileceğini belirten Schinas, "Bu uygulamalar yalnız kısa vadeli değil; orta ve uzun vadeli olacak ve Türkiye'nin AB ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri yeniden değerlendirilecektir." dedi.





BBC Türkçe'nin haberine göre; Schinaz, "Son derece kritik bir safhada bulunuyoruz. İlk devre AB'nin aralık zirvesinde oynanacak. Ancak derin bir zamanlaması olacağından bunu daha geniş açıdan görmemiz lazım." ifadelerini kullandı.





AB Komisyon Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Türkiye'nin herkesi karşısına aldığını söyledi.





Yunan asıllı Komisyon Başkan Yardımcısı ve eski sözcü Schinas, "Yunanistan'ın Türkiye konusunu Türk ve Yunan ilişkileri seviyesinden Türkiye-AB ilişkileri seviyesine çıkarmış olmasının büyük bir diplomatik kazanım." dedi.





"TÜRKİYE'YE MÜEYYİDE UYGULANMASI KAÇINILMAZ"





Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise AB zirvesinden önce Türkiye'nin, AB'nin tüm uyarılara rağmen ağustos ayından bu yana Doğu Akdeniz'de tek taraflı hareket ettiğini söyledi.





Miçotakis, "Yunan kıta sahanlığı üzerinde araştırmalar yapma ısrarının iyi komşuluk ilkelerine ve uluslararası hukuk ve deniz hukuku kurallarına aykırı." dedi.







Miçotakis, "AB'nin geçen ekim ayı zirvesinde yaptığı uyarı ve çağrılarına uymadığı gerekçesiyle Türkiye'ye müeyyidelerin uygulanmasının kaçınılmaz." diye konuştu.





"ORUÇ REİS'İ BİR İLERİ, BİR GERİ ÇEKMESİ İLE DİYALOG KURULAMAZ"





Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise, "Türkiye'nin Oruç Reis araştırma gemisini bir ileri, bir geri çekmesi ile diyalog kurulamaz. Yapıcı bir diyalog kurulması için Türkiye'nin bu konuda süreklilik ve tutarlılık göstermesi şarttır." dedi.





Doğu Akdeniz'de ayrıştırma tedbirlerine yönelik teknik ayrıntıların tespiti için Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 30 Kasım'da NATO Karargâhı'nda yapılması planlanan teknik görüşmenin Yunanistan heyetinin katılmaması sebebiyle gerçekleştirilemediği ortaya çıkmıştı.