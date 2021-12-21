Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye, Hindistan basınında: Burası adeta alışveriş cenneti /21 Aralık 2021 08:27

Türkiye, Hindistan basınında: Burası adeta alışveriş cenneti

Türkiye'deki ekonomik kriz Hint basınında gündem oldu. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinin çok okunan finans gazetesi Mint, Türkiye'ye giden Hint turistlerle konuştu ve "TL'nin değer kaybı daha ucuz tatil anlamına mı geliyor" sorusuna yanıt aradı.

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Hindistan'ın çok okunan finans gazetelerinden Mint, Türkiye’deki ekonomik krizi ve krizin Hint turistlere etkileri üzerine kapsamlı bir haber yayınladı.

Sözcü'nün aktardığına göre haberde, yakın zamanda İstanbul’a gelen Rupal Shukla isimli kadının yorumları yer aldı. Türkiye’nin bir "alışveriş cenneti" olduğunu söyleyen Shukla, "800 Rupi’ye deri ayakkabı aldım. Bu ayakkabıyı burada almak istesem 2000-2500 Rupi ödemem gerekecekti" ifadelerini kullandı.

Türk Lirası’nın 1.5 yıl önce çok daha değerli olduğunun vurgulandığı haberde, Shukla’nın "Türk Lirası’na göre hesaplanan ürünleri çok daha ucuza almayı başardım" sözleri öne çıkarıldı.

"OTELLERDE FİYAT FARKI ÇOK YOK"

Fakat haberde, Türkiye’ye paket turlarla gelmek isteyenlerin çok da avantajlı bir şekilde ülkeye gelemeyeceği çünkü bu tur paketlerinin genelde dolar üzerinden hesaplandığı kaydedildi. Bazı acenteler, "Biz Türkiye pazarı için euro ve dolar üzerinden anlaşma yapıyoruz dolayısıyla fiyatlarda bir düşüş yok" açıklamasını yaptı.

Gazeteye konuşan Shukla da TL üzerinden hesaplama yapan oteller haricindeki otellerin fiyatında büyük bir değişiklik olmadığının altını çizdi. Öte yandan İstanbul – Mumbai ya da İstanbul – Delhi uçuşlarının da neredeyse 2019 seviyesinde olduğu kaydedildi.

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