Türkiye-Hollanda maçında ilk 11'ler belli oldu

Türkiye, Hollanda ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte tarihindeki 587. maçına çıkacak. Türkiye 313'ü resmi, 273'ü özel olmak üzere olmak üzere oynadığı müsabakalarda 222 kez galip geldi.







İki ülke bugüne kadar 12 kez rakip olurken, Türkiye 3, Hollanda'nın da 5 galibiyeti var. Dört maç ise beraberlikle sonuçlandı.





Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Türkiye, son karşılaşmasını 18 Kasım 2020'de deplasmanda Macaristan ile oynamış ve 2-0 kaybetmişti.





Hollanda Teknik Direktörü Frank De Boer, futbolculuk döneminde 2003-2004 sezonunda Galatasaray forması giymişti. Aday kadroda Ryan Babel de yer alıyor.





MUHTEMEL 11’LER





Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak





Hollanda: Cillesen, Dumfries, De Light, Blind, Wijndal, Klaassen, Frankie de Jong, Berghuis, Wijnaldum, Depay, Luuk de Jong



